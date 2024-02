Deutsche Bank verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 112,00 naar 124,00 euro, met een onveranderd Houden advies voor het aandeel. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Silvia Cuneo. De jaarcijfers waren volgens haar solide met aanhoudende verbetering bij de terugkerende omzet, die compenseerden voor uitdagingen bij de niet-terugkerende omzetstromen. De vooruitblik naar 2024 stelde volgens de analist gerust, met opnieuw een jaar met 6 procent autonome groei. Ook lijkt enige margeverbetering haalbaar, volgens Deutsche Bank. Wel zal de winst per aandeel in 2024 trager stijgen dan in 2023, denkt de zakenbank. Verder wordt productinnovatie een thema en daalt de cash conversie. De waardering van Wolters Kluwer staat op een piek, maar wel in lijn met de waarderingen van sectorgenoten, aldus Cuneo, die opmerkte weinig neerwaartse risico's te zien voor het aandeel. Wolters Kluwer noteerde maandag een half procent hoger op 149,00 euro. Bron: ABM Financial News

