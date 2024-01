Beursblik: Bank of America ziet kansen in de sector Media en Internet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America ziet in 2024 kansen in de sector Media en Internet, maar daarin zal de individuele aandelenselectie wel een belangrijke rol spelen. Dit maakt de Amerikaanse zakenbank donderdag in een rapport bekend. De zakenbank richt zich op 4 thema's, te weten binnen de advertentienamen, terugkeer van fusies en overnames, perceptieverandering en desinflatie. De analisten hebben gekozen voor een benadering waarin ze 5 large-caps tippen, 5 mid-cappers analyseren en 5 aandelen noemen die beter vermeden kunnen worden. De analisten wezen erop dat de sterke rally op de aandelenmarkten in het vierde kwartaal van 2023 vraagt om een grotere selectiviteit. Binnen large caps zijn de vijf voorkeursnamen de kwaliteitsdefensieve aandelen RELX, Flutter en Universal Music Group, terwijl Publicis en Informa cyclische aandelen zijn die door de markt worden ondergewaardeerd. Voor RELX zijn de analisten van mening dat de waardering moet blijven stijgen, omdat de autonome omzetgroei wordt gestimuleerd door de toevoeging van generatieve AI in de divisies Legal en Scientific, Technical & Medical. Het koersdoel voor RELX is 37,30 Britse pond. Het advies voor sectorgenoot Wolters Kluwer werd verlaagd van Kopen naar Houden, met een koersdoel van 140,00 euro. Universal Music Group is volgens de bank koopwaardig met een koersdoel van 31,00 euro. Binnen small/mid-caps is de topgroeidivergentie vijf Vivendi, Entain, Auto Trader, Just Eat Takeaway en JCDecaux. Voor die laatste twee verhoogde Bank of America het advies naar Kopen.Het koersdoel voor Just Eat is 15,40 euro. "Het is tijd om een order te plaatsen", zo verwoordden de analisten hun koopadvies voor de Amsterdamse maaltijdbezorger. info@abmfn.nl

