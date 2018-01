BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

RTLZ Besi boekt fors hogere omzet en winst



De maker van chipmachines Besi boekte in het derde kwartaal een tweederde hogere omzet terwijl de nettowinst meer dan verdrievoudigde.



Besi profiteerde van de gunstige marktomstandigheden. Zo bestelden afnemers meer machines en Besi verbeterde zijn marktaandeel. Dat de winst nog sterker groeide dan de omzet komt doordat het bedrijf de marge winst te verbeteren en op de kosten werd bespaard.



Dat compenseerde ruimschoots het ongunstige effect van de sterkere euro. De gestegen brutomarge schrijft Besi toe aan de sterke marktpositie.



Voor het vierde kwartaal is Besi optimistisch. Het denkt dat de omzet en het operationele resultaat aanzienlijk hoger zullen zijn dan in dezelfde periode van een jaar eerder.



Tweederde meer omzet

In de maanden juli tot en met augustus kwam de omzet uit op 159 miljoen euro. Dat is 6 procent lager dan in het tweede kwartaal, maar volgens Besi is er altijd sprake van een seizoenspatroon bij het bedrijf. Eerder dacht Besi dat de omzet in het derde kwartaal tussen de 5 en 15 procent zou dalen ten opzichte van het tweede kwartaal. De omzet valt dus mee.



In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar steeg de omzet met tweederde tot 159 miljoen euro. Interessant is ook dat het aantal orders in vergelijking met het tweede kwartaal met bijna een kwart steeg en ten opzichte van het derde kwartaal zelfs ruimschoots verdubbelde tot 161 miljoen euro.



De nettowinst stijgt van 16,6 miljoen in het derde kwartaal van vorig jaar tot 52,9 miljoen. Per aandeel is dat van 0,44 euro tot 1,41 euro