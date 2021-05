Pyrrusoverwinning? Milieudefensie versus Shell

quote: Cedar schreef op 26 mei 2021 15:49:

Wat blijf je toch minnetjes doen over de cryptomarkt, verdiep je er eens serieus is zou ik zeggen.

Verwacht er niet te veel van Cedar. Het valt mij op dat zowel Arend Jan als Royce iedere crash aangrijpen om de bezoekers van Iex.nl ervan te overtuigen dat de cryptomarkt nog steeds een hedendaagse versie van tulpenbollenmanie is. Als de koersen omhoog gaan, praten ze echter weer populair mee. Ik snap het ook wel, artikelen over crypto leveren veel clicks op. Ik waag te betwijfelen of een van beide heren in staat is om in 2 minuten uit te leggen wat de gedachte achter Bitcoin is en hoe het werkt.