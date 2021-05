Duurzaam ondernemen en beleggen raken in stroomversnelling

Duurzame ambities? U bent niet de enige. Duurzaam ondernemen neemt een vlucht; steeds meer ondernemers zien in dat winst voor hun bedrijf én voor de wereld om ons heen heel goed samengaan.

Op het DuurzaamInvesteren-platform weten particuliere beleggers en ondernemers elkaar al sinds 2013 te vinden. Meer dan 10.000 beleggers hebben ruim 100 miljoen ingebracht om projecten als zonneparken, duurzame landbouwgrond en windparken mogelijk te maken.

Duurzame financiering nodig?

Biedt uw onderneming een positieve bijdrage aan een duurzame maatschappij? DuurzaamInvesteren helpt u aan financiering. Bijvoorbeeld voor het realiseren of herfinancieren van projecten die bijdragen aan de energietransitie of voor duurzame groei van uw onderneming.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees meer.

Begeleiding door specialisten

Het team van DuurzaamInvesteren gaat niet over één nacht ijs. Met tientallen jaren ervaring in de wereld van investment banking erkennen zij het belang van een grondige werkwijze en gaan daarom secuur te werk. Het proces bestaat uit een aantal stappen:

Oriëntatiegesprek en bespreken wensen en mogelijkheden van uw financiering

Opstellen investeringsmemorandum

Aankondiging & presentatie op het platform

Screening van investeerders conform Wft en Wwft

Administratieve afhandeling en ondersteuning

Administratie gedurende de looptijd van de lening

Ondernemers die u voorgingen

"Wij hebben meerdere keren financiering opgehaald via DuurzaamInvesteren. Zij zijn voor ons een strategische partner die elke keer flexibele financieringsoplossingen kon bieden waarmee wij onze groei konden realiseren." - Justin van der Loo, CFO Zelfstroom "Voor snelgroeiende bedrijven als GIGA Storage is DuurzaamInvesteren een heel goede sparringpartner op het gebied van kwaliteit en realiteit van de aanbiedingen. Dit gebeurt bovendien binnen een tijdsspanne die veel korter is dan bij meer conventionele financiële partijen." - Ruud Nijs, Giga Storage

PROJECTFINANCIERING

Als initiatiefnemer van een duurzaam energieproject kunt u via DuurzaamInvesteren (een deel van) de benodigde financiering ophalen. Met meer dan 10.000 investeerders is dit het grootste duurzame investeringsplatform van Nederland. Samen versnellen we de energietransitie op weg naar een duurzame wereld.

BEDRIJFSFINANCIERING

Uw groeiende onderneming heeft extra financiële ruimte nodig. Om te investeren in een grotere voorraad, in de groei van uw debiteurenportefeuille, in extra personeel of in de aanschaf van een nieuwe machine. Samen vinden we het kapitaal voor uw bedrijf om zo een positieve en duurzame bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Meer weten?