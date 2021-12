Bij pensioenbeleggen kun je <s>niet</s> zelf kiezen

Bij pensioenbeleggen kun je niet zelf kiezen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Partnercontent

Wist u dat u ook kunt zelf beleggen voor uw pensioen? Het kan met de DEGIRO Pensioenrekening. Dit is een zogenaamde lijfrenterekening waarmee u fiscaal aantrekkelijk kunt beleggen. Net als bij een reguliere beleggersrekening heeft u de nodige vrijheid in uw beleggingskeuzes. Derivaten, hefboomproducten en marginproducten zijn uitgesloten. De DEGIRO Pensioenrekening is hierin uniek, aangezien u bij de meeste andere partijen enkel in een beperkte selectie van vaak dure huisfondsen kunt beleggen. Voor wie kan pensioenbeleggen interessant zijn? Indien u gaat beleggen voor een aanvullend pensioen is het belangrijk dat u voldoende kennis bezit om dit zelfstandig te doen. Beschikt u over voldoende kennis en bent u zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggen, dan zou een Pensioenrekening om de volgende redenen interessant kunnen zijn: Als aanvulling op uw pensioe n. Heeft u wel een inkomen maar bouwt u niet over uw volledige inkomen een pensioen op? Dan kan zelf beleggen ter aanvulling van dit pensioentekort voordelig zijn.





n. Heeft u wel een inkomen maar bouwt u niet over uw volledige inkomen een pensioen op? Dan kan zelf beleggen ter aanvulling van dit pensioentekort voordelig zijn. Pensioenopbouw voor zzp’ers . Echt pensioen opbouwen in de tweede pijler, dus via een werkgever, dat kan als zzp’er meestal niet. Middels een lijfrenterekening, zoals met de DEGIRO pensioenrekening, kunt u in de derde pijler wel fiscaal voordelig een bedrag opbouwen voor later.





. Echt pensioen opbouwen in de tweede pijler, dus via een werkgever, dat kan als zzp’er meestal niet. Middels een lijfrenterekening, zoals met de DEGIRO pensioenrekening, kunt u in de derde pijler wel fiscaal voordelig een bedrag opbouwen voor later. Naast sparen ook beleggen. Wilt u naast sparen voor uw pensioen ook beleggen? Dan kan de DEGIRO Pensioenrekening een aanvulling zijn. DEGIRO is geen pensioenaanbieder, maar laat u via een fiscaal gefaciliteerde beleggingsrekening zelf bepalen hoe u voor een aanvulling op uw pensioen belegt. Een aanvulling op uw pensioen opbouwen brengt fiscale voordelen met zich mee. Maar het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de spelregels die de Belastingdienst hanteert. Zo kan de fiscale behandeling per individu verschillen en is het mogelijk dat fiscale regels in de toekomst wijzigen. Met beleggen kunt u uw inleg verliezen

