Belgisch laadpaaloffensief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

België heeft de komende jaren nood aan laadpalen, veel laadpalen. De Belgische fiscus zal vanaf 2026 alleen nog emissievrije auto's onder een gunstig tarief laten vallen. En dat betekent dat er naar verwachting tegen 2030 tussen de 600.00 en 800.000 elektrische auto's rondrijden die uiteraard allemaal moeten worden opgeladen. De prijs van een gemiddelde laadpaal wordt door Stroohm geschat op €2.500, per stuk wel te verstaan. Een interessante gedachte: bedrijfspanden zónder voldoende oplaadmogelijkheden hebben een groot probleem, tenzij ze dicht bij een treinstation liggen.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.