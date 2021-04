Cryptocrash Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Bitcoin en vrijwel alle overige cyptomunten staan de laatste vierentwintig uur aardig onder druk. Zo is bitcoin weer ruim onder de $50.000 gedoken en dat is voor de gemoedstoestand van cryptoliefhebbers niet bijster gunstig. Uiteraard is het deels speculeren naar het waarom van deze cryptodip, maar de plannen van president Joe Biden om de Capital Gain Tax fors te verhogen naar 40% zal beslist een zwaarwegende factor zijn. NB dit plan is nog slechts wat het is: een plan. Er is nog veel onduidelijk, waaronder de exacte afhandeling van (papieren) vermogenswinsten op cryptomunten.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.