Maatschappij weer open

Goede berichten uit diverse Europese landen rond de lockdown maatregelen. Niet alleen Nederland gaat vanaf volgende week de eerste versoepelingen doorvoeren, ook landen als België en Frankrijk gaan mondjesmaat weer de maatschappij uit lockdown halen. Belgen hebben relatief geluk: de terrassen gaan op 8 mei weer open, waarbij de vermoedelijke sluitingstijd op 23:00 uur komt te liggen, al woedt bij onze zuiderburen daarover nog wel een fel debat. Frankrijk gaat vanaf 3 mei versoepelen, al stelt dat vooralsnog bar weinig voor. De Fransen mogen zich vanaf 3 mei weer verder verplaatsen dan de nu gehanteerde 10km rond hun woning. Terrassen en niet-essentiële winkels gaan rond half mei open, mits de cijfers dat toelaten. De door velen gehate avondklok blijft voorlopig wel van kracht. Dit alles is goed nieuws voor bedrijven als AB InBev, Heineken, Sligro: de horecaomzet kan ten minste deels weer herstellen.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.