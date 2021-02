Peak Amazon? Jeff Bezos stapt op

Het staat er! Zo meer.

Hier zijn hele brief:

Je moet op het hoogtepunt stoppen? De cijfers van Amazon zijn duizelingwekkend en het bedrijf gaat een waanzinnig nieuw HQ bouwen. Het kan niet op. En dus kan het alleen maar minder worden...? Misschien is het wel een peak groeiaandeel-moment, nu de grote roerganger kalmer aan gaat doen. En delegeren kan hij.

De outlook nu valt de markt wellicht wat tegen. Hier al een recensie en de koers ligt nagenoeg vlak boven $3360. Tijd voor een split, een stekkie in de Dow Jones, aandeleninkoop en uiteindelijk dividend? Dat is niet van vandaag op morgen, maar groeiaandelen kunnen niet eeuwig tot in de hemel groeien.



Zie onze IEX One Monitor, Wall Street schittert met weer technologie in de hoofdrol. Gamestop doet exact -60%, het lijkt er op dat het speelkwartier der speelkwartieren over is? Zeg nooit nooit. Over naar de cijfers van tech-giganten Amazon ($1,7 biljoen waard) en Alphabet ($1,3 biljoen).

Alphabet is degelijk? Het bedrijf geeft nooit een outlook af. Het is wel voor dik 80% afhankelijk van advertenties, andere business wil maar niet opschieten. Dan zijn er ook nog veel wettelijke en juridische toestanden, om het zo maar te zeggen. De koers doet nu (22:15 uur) +5,4% boven $2000.

Zou het bedrijf wel eens over een splitsing nadenken, of aandeleninkoop? Overnames wordt net als bij Facebook lastig.



Voor de liefhebbers hier de ruwe feed van even na 22:00 uur.

Ik kom er zo aan, #Amazon (+1,4%) en #Alphabet (+0,5%) verpletteren nu net winst en omzetverwachtingen, maar ik moet nog even goed kijken en hoe en wat. Vooruit, hier alles zo ruw over de slagboom pic.twitter.com/pcbNMvOeel — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2021

Dan deze nog! Ex-ECB president Mario Draghi lijkt premier van Italië te worden. Pure technocraat. Mijn idee in deze tijd van meningenhysterie en -hypes en marketingkretenpolitici, maar wat is zijn democratisch mandaat? Het is aan de Italianen.