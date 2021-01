IEX Podcast: Alles over Robin Hood en alle cijfers

AJ je enige argument is dus dat je iemand op CNBC hebt gehoord die zegt dat het voor particulieren in het kader van zorgplicht niet meer verantwoord is dat ze calls kopen? Het is juist het verbieden hiervan wat hen nu verliezen geeft.



Shorten is gewoon fout. Iedereen met een normaal moreel kompas snapt dat. 10 jaar geleden vonden we het nog normaal dat Wallstreet foute producten verkocht aan gemeenten en dan zelf 10x een verzekering op het product nam om te profiteren van een daling. Gelukkig is dat nu over, shorten zou ook moeten stoppen.