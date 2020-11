Slotcall: Koopjesjacht

De AEX (+1,9%) heeft er zin in vandaag. We openden nog licht in het rood, maar al snel verbeterde het sentiment. Het sentiment wordt gesteund door beter dan verwachte inkoopmanagers voor de Europese industrie.

De Amerikanen hebben het helemaal op hun heupen. De zogenaamde ISM-manufacturing index over oktober kwam uit op 59,3 terwijl de markt rekende op een stand van 55,8. Het toont aan hoe veerkrachtig de Amerikaanse economie is. Volgens Arend Jan zou het zomaar een indicatie kunnen zijn dat de Amerikaanse President Donald Trump mag blijven.

Zo, wat een fraaie Amerikaanse inkoopmanagersindex industrie over oktober! 'Normaal' word je dan als president wel herkozen, maar wat is er normaal in 2020? #ISM #AEX pic.twitter.com/tvqVy0vovN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 2, 2020

Bookies voorspellen nipte zege Biden

Desalniettemin blijft het lastig te voorspellen wie gaat winnen. In de peiling gaat Biden ruim op kop, maar het draait allemaal om de Swing States. Degene die Pennsylvania, Winsconsin, Michigan, Florida, Ohio, North Carolina en Arizona achter zich weet te krijgen, wordt de winnaar.

In de meeste van deze staten heeft Biden een kleine voorsprong, maar vier jaar geleden werd pijnlijk duidelijk dat peilingen er weleens naast kunnen zitten. De meest betrouwbare bron zijn de bookies. Die geven namelijk aan hoe mensen met hun portemonnee stemmen.

Momenteel krijgt u voor iedere euro €1,50 terug als u op Biden inzet. Een gokje op Trump levert €2,70 op. Tenminste: als u gelijk krijgt. Deze quoteringen geven aan dat het nog absoluut geen uitgemaakte zaak is dat Biden wint.

PostNL

Het aandeel PostNL is vandaag voer voor handelaren. Bij opening dook het aandeel direct 10% in het rood, rond het middaguur werd het verlies grotendeels weggepoetst, maar op het slot gaat er toch zo'n 6% van af. De teleurstelling zit hem in de afzwakkende groei van de pakkettendivisie.

In Q2 stegen de volumes met 25% en in Q3 is dit nog 17%. De totale omzet steeg met 16% naar €742 miljoen, maar dit is deels het gevolg van de overname van Sandd. De postdivisie heeft het nog altijd lastig. De volumes zakten ruim 10% op jaarbasis en deze divisie boekte in het derde kwartaal slechts een operationele winst van €4 miljoen.

Dat terwijl PostNL maar liefst €130 miljoen betaalde voor de inlijving van Sandd. Het management moet er nu voor zorgen dat de synergievoordelen tot uiting komen in de cijfers. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Kiadis

De knaller van de dag is Kiadis (+249%). De Franse farmaceut Sanofi bracht vanochtend een bod uit op het kleine biotechbedrijf. De Fransen betalen een prijs van €5,45 per aandeel waarmee de totale overnamesom uitkomt op €308 miljoen. Het bod ligt 272% boven de slotkoers van afgelopen vrijdag, en daarom is het onwaarschijnlijk dat er nog een hoger bod komt.

Sanofi krijgt door de overname van Kiadis voet aan de grond in de markt voor celtherapie. Kiadis profiteert dan weer van de financiële slagkracht en het netwerk van Sanofi, waardoor het onderzoeksprogramma versneld kan worden uitgerold. Voor de geplaagde aandeelhouders van Kiadis is dit bod een mooie uitkomst.

De huidige koers ligt zo'n 8% onder het bod. Dit lijkt op het eerste oog een hoge discount, maar het is onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat de deal volledig is beklonken. Daarnaast is er altijd een kleine kans dat het feest alsnog niet doorgaat. Of beleggers er goed aan doen om hun stukken te verkopen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,52%.