Slotcall: Donkerrood

Meevaller Galapagos

Een bedrijf waar vandaag de kurk van de fles gaat is Galapagos (+0,5%). Vanochtend werd bekend dat het middel Filgotinib in Japan is goedgekeurd door de toezichthouder. Dit is een fikse meevaller, omdat de Amerikaanse toezichthouder FDA nog niet tot goedkeuring wil overgaan.

Japan is goed voor 10% van de totale reumamarkt en is dus een belangrijke afzetmarkt voor Galapagos. Toch is er van een enorme koerssprong geen sprake. Dit komt doordat de uitkomst van het goedkeuringsproces redelijk in de lijn was met de verwachtingen.

Het goede nieuws zat dus al deels in de prijs van het aandeel verwerkt. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.