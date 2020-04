Video: Nog geen bodem in de AEX

Beste Dividend Collector,

Ik ben oud genoeg te weten dat technische analysen vertellen niets.

Iedereen kan lijnen in grafieken treken maar niemand kan voor korte of lange tijd de toekomst voorspellen.

Tostrams voorspelden in 2000 dat we gaan ver voorbij de 7000 punten. 20 jaar later we sukkelen rond de 470.

Bij goede tijden de gezonde bedrijven gaan meestal omhoog en bij slechte tijden omlaag.

Top en steun helpen niet. Diverse factoren bepalen het verloop van een beursdag en niet de technische analyses.