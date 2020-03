quote: Lepre Chaun schreef op 2 maart 2020 18:01:

USA 3% Up en mijn Aandelen alleen maar flop en nop op de AEX .

U bent niet de enige vandaag. Mijn aandelen noteren vandaag ook voornamelijk in het rechterrijtje. Ach, het hoort erbij. Laten we hopen dat Wall Street de winst vast kan houden, zodat we morgenochtend weer hoger openen.Fijne avond toegewenst.Met vriendelijke groet,Niels Koerts