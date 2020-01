Er komt steeds meer beweging in de beurs, de saaie dagen zoals we die eind vorig jaar kenden behoren voorlopig tot het verleden. De 600 punten lijkt een magneet, daar wordt de AEX telkens weer heen gezogen.

De AEX eindigt op 598,95 en bleef de hele dag wat rond de 600 zeuren. In Europa doen we t nog redelijk netjes, de meeste grote indices sluiten meer dan een procent lager.

Goud stijgt door naar $1581 terwijl de zilverprijs vandaag een klein inhaalslagje maakt, maar vergeleken bij goud ver achterblijft: de goud/zilverratio staat nu op 88. Zilver staat duidelijk op de tweede plaats.

Coronavirus

Het coronavirus speelt de beurs parten. Laat in de middag gaf Buitenlandse Zaken uitsluitsel:

Reisadvies #China: Reis niet naar de provincie Hubei. U kunt Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet in- of uitreizen. Reis alleen naar andere delen van China als dit noodzakelijk is. #Coronavirus



Lees hier het reisadvies: https://t.co/2iVQDqB7se pic.twitter.com/CFFUEoqpQu — 24/7 BZ (@247BZ) January 30, 2020

Luchtvaartmaatschappijen beperken de vluchten naar China al, uiteraard ook omdat het aantal boekingen sterk terugloopt. Wie er niet HOEFT te zijn, gaat er niet heen.

Olies en Unies

Vroeger, in the old days, was het adagium op de beurs dat Olies en Unies (qua koersvorming) altijd weer bij elkaar kwamen. Dat is al lange tijd niet meer zo: Unilever valt tegenwoordig in het potje met degelijke dividendbetalers, terwijl Shell in het fossiele afvalputje is gedeponeerd.

ING zat altijd bij de grote vier van de AEX. Het aandeel is nu afgezakt naar plaats 6. Philips heeft ze net ingehaald. ASML is 17,6% van de index. pic.twitter.com/QNvpRC5meq — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 29, 2020

Beiden zijn goed voor in totaal 23% van de AEX en dan is het voor de AEX fijn als ze tegengesteld bewegen. Shell heeft er wel eens zwaarder ingezeten maar de oliemaatschappijen zijn paria's tegenwoordig.

Shell

De cijfers van Shell over Q4 zijn daarbij ook niet om over naar huis te schrijven. De lage gasprijs speelt het concern parten. Het aandeel daalde vanochtend zelfs even tot onder de €24 maar koopjesjagers beperkten de schade:

Unilever

Unilever gaf eind vorig jaar al een schot voor de boeg en meldde verder geen verrassingen vandaag. Dat werd beloond met een fraaie koersstijging tegen het beurssentiment in:

Facebook

In de VS ging de aandacht uit naar Facebook en Tesla. De socialmediagroep van Mark Zuckerberg kreeg de handen dit keer niet op elkaar, op dit moment staat het aandeel zo'n 7% lager.

De kosten lopen een klein beetje uit de klauw en dan was Mark ook nog voorzichtig over de groeivooruitzichten.

Tesla

Tesla verbaast vriend en vooral vijand met telkens weer beter dan verwachte cijfers. Het hele shortklasje staat opnieuw bij de klaagmuur want op mooie cijfers staat het aandeel zo maar 10% hoger, op $640 inmiddels!

Dat hele funding secured verhaal ging uit van een koers van $420, zittenblijvers hebben het laatste woord. Niettemin wordt het inmiddels wel een beetje veel van het goede. Hier leest u meer:

Overig nieuws

Wat bewoog er voor de rest harder/anders dan de markt?

Corbion is een bijzondere stijger, loopt daar iemand op te azen?

Basic-Fit is in topconditie en plust zelfs vandaag

Kantorenboer NSI incasseert de bloemen voor de mooie cijfers van dinsdag

Beurslieveling ASMI krijgt wel een redelijk forse tik

Rentes

De rentes van de westerse landen gaven weer een beetje terrein prijs:

De dag van morgen

Vanavond zal Arend Jan u nog bijpraten over de cijfers van Amazon. Morgen gaan we rustig aan het weekend in. Signify, het voormalige Philips Lighting, opent de boeken en we krijgen wat Europese BBP's. Later op de dag nog een rits Amerikaanse cijfers. De volledige agenda voor vanavond en morgen:

22:00 Amazon Q4-cijfers

vrijdag 31 jan

00:50 Japan industriële productie dec0,7% MoM

02:00 China manufacturing PMI jan50,0

02:00 China services PMI jan

07:00 Signify Q4-cijfers

07:00 WDP Q4-cijfers

07:00 LVMH Q4-cijfers

08:45 Frankrijk CPI jan

09:00 Spanje BBP Q40,4% QoQ

11:00 Italië BBP Q40,1% QoQ

11:00 EU BBP Q40,2% QoQ

11:00 EU CPI jan

13:00 ExxonMobil Q4-cijfers

14:00 Chevron Q4-cijfers

14:00 Merck Q4-cijfers

14:30 VS inkomen & uitgaven dec0,3% & 0,3% MoM

15:45 VS Chicago PMI jan48,7

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jan99,3

Fijne avond verder en de koersen kunt u hier allemaal vinden op onze realtime koersenmonitor, de IEXONE.