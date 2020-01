Liveblog: Apple, AMD en Starbucks

Update 22:15: Q4's Apple, AMD en Starbucks

Rally op Wall Street, maar door een wat verzwakkende dollar, komt de net sluitende AEX future amper boven het index slot van vandaag uit. We gaan verder cijfer, eerste duiding en koersreacties van onder meer Apple (22:30 uur), AMD, en Starbucks. Excuses, Tesla is morgen pas.

Hier is Starbuks - koers onveranderd - en dat zet wegens China haar outlook op hold. Helft van de vestigingen daar dicht! Dit gaat er in hakken, maar het verbaast niemand meer, zo te zien aan de koers. Verder is er niks mis met de cijfers.

Voor de liefhebbers, alles op CNBC:

Starbucks beat on earnings, reporting 79 cents per share vs. 76 cents expected.

De omzet-outlook van AMD voor Q1 valt tegen, onderkant verwachtingen, want het bedrijf verslaat met zijn Q4's keurig de verwachtingen. De koers doet nu -2,0%. CNBC rept ook al van tegenvallende cijfers.

Update 15:30: Dobbelen met Big tech

Tot voor een paar jaar terug was het een mooi spelletje nabeurs wall Street, als Big tech doorkwam met kwartaalcijfers. De double digits koersreacties waren niet van de lucht. Ik heb zelfs een keer Facebook in een paar tikken van +10% naar -10% gaan, omdat de CEO in de conference call Iets Doms zei.

Kortom, voor velen was het leuk en spannend dobbelen met een turbo of optie op cijfers. Daar was einmal, de laatste jaren beweegt het nog wel, maar niet zo spectaculair. Gelukkig hebben we Tesla nog, dat vanavond doorkomt en ook Apple en Facebook willen nog wel eens. Amazon en Microsoft minder.

Helaas heb ik geen ééndaagse, maar wel zevendaagse koersreacties op cijfers. Misschien kan u er iets mee. Niet dat ik mee dobbel, maar ik zou voorzichtig zijn met Tesla en Apple. Die hebben beide China dubbele exposure, zowel eindmarkten en productie. Daar moeten ze iets over zeggen.

Eén verkeerd woord en roetsj... Vraag Mark Zuckerberg maar. Die deed na die zeperd nooit meer de conference call. daarom is hij ook zo'n goede ondernemer: hij weet precies waar hij zich wel en niet mee moet bemoeien. En de beurs is niks voor hem.

U mist Alphabet in dit rijtje, dat komt ook pas volgende week met cijfers.

Update 15:00: De markt draait

Zie hieronder de scores van vanochtend, want aan de AEX zelf leest u niks af. Er is een draai gaande op de markten: van risk-off naar risk-on. De rentes stijgen en cyclische aandelen zijn ineens in trek. Zie ArcelorMittal, dat plust nu ineens dik. Hier de grafiek, de neergaande trend dit jaar is nog intact.

Update 14:30 uur: Philips en haar bloedmooie dochters

Trending topic op Twitter, de desinvestering van Domestic Appliances van Philips. Geen idee wat huishoudelijke apparatendivisie moet opleveren, een beursgang is kennelijk geen optie, maar bedrijf heeft fameus track record met haar dochters. Zie hier de beurswaardes in miljarden euro's van:

Philips 39,8

ASML 110,4

NXP Semiconductors 33,2

Signify 3,6

Verkocht Philips in 1998 nog PolyGram voor ongeveer €7,25 miljard

Nee, u mag die bedragen niet zomaar bij elkaar optellen, want dat is nou just de truc. De som der delen is meer waard dan de som, heet het. Die is rond €200 miljard. Theoretisch, want daarvoor verdubbel ik de waarde van PolyGram, omdat ook Philips sinds die verkoop 1998 verdubbelde in koers.

Die €200 miljard is overigens precies gelijk aan de beurswaarde van Royal Dutch Shell. Dank voor de bijdrage aan ons BBP, nationale bezit en wat al niet meer, Eindhoven en omstreken.

Update 14:00 uur: Cijfers Wall Street

Liefst vier van de Dow Jones componenten zijn door met cijfers. Niet zo goed, maar Harley-Davidson is helemaal treurig. Verkopen en outlook vallen zwaar tegen. Niemand wil (in) wapens (beleggen), maar de business van de grootse wapenfabrikant ter wereld draait als een lier: Lockheed Martin dus.

Het bedrijf heeft ook nog eens een orderboek van $140 miljard. De scores voorbeurs en CNBC heeft beknopte wedstrijdverslagen:

3M -1,2%

Caterpillar: -3,3%

Pfizer: -1,6%

United Technologies: -0,9%

Lockheed Martin: +1,0%

Harley Davidson: -7,0%

Update 13:50 uur: Huawei

Intussen in het VK - per vrijdag is dat uit de EU - waar Huawei gedeeltelijk aan de uitrol van 5G mag meedoen.

Britain will allow Huawei to play a limited role in its 5G mobile networks, but will restrict the Chinese telecommunications giant from involvement in "sensitive functions."

Update 09:30 uur: Wapenstilstand

Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat het saai is vandaag op het Damrak. Het is alleen meer wapenstilstand. Weliswaar herstellen marktbreed Europese aandelen en Amerikaanse futures iets, maar de beurs reageert denk ik vooral afwachtend. De rentes doen niks en de volatiliteit zakt maar een paar procent.

We zijn er snel doorheen op Beursplein 5. Opvallendst is misschien nog dat in de AEX de stijgers en dalers vandaag vrijwel hetzelfde zijn als die van dit jaar. Verder zie ik het cijferende SAP op -2,3% en LVMH op +0.8% staan.

Philips reageert flauw op de cijfers, net als NSI

Commodity-waarden, financials en vastgoed presteren ondermaats

Schrik niet van Wereldhave, dat is ex-dividend

Er zijn welgeteld vier adviezen, maar UBS verlaagt wel eventjes Unibail en Eurocommercial:

KPN: naar €3,30 van €3,35 - Berenberg

Air France-KLM: naar €12 van €13 - Kepler Cheuvreux

Unibail: naar sell van neutral en naar €115 van €130 - UBS

Eurocommercial: naar sell van neutral en naar €20 van €24 - UBS

De uitsmijter nog, leuk gevonden van Cees. Of het ook een goede tip is, geen idee.