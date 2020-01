Slot: Cijferseizoen van start

Het cijferseizoen is nu echt van start. Zoals zovaak had ASML (-0,4%) de eer om het bal te openen. Dat deed de chipgigant niet onaardig, want winstnemingen bleven uit.

Uiteraard kwam de omzet een tikje hoger uit dan verwacht. De winst per aandeel van €6,16 was wel iets beneden de verwachting van de IEX Beleggersdesk, al is het niet iets om ons zorgen over te maken.

Analist Paul Weeteling zegt het treffend: "wij mikten op €6,30, maar die twee duppen maken het verschil niet zolang de outlook geen roet in het eten gooit." Dat deed het ook niet. De orderintake van €2,4 miljard over het vierde kwartaal viel weliswaar iets tegen, maar de markt tilt er niet zwaar aan.

Het is immers slechts een kwartaalcijfer en de marktpositie van ASML is ijzersterk. Het aangekondigde aandeleninkoopprogramma ter waarde van €6 miljard helpt natuurlijk ook een handje. Op dit moment bedraagt de huidige beurswaarde van ASML €115 miljard, waardoor 5,2% van het totale aandelenkapitaal de komende twee jaar uit de markt wordt gehaald.

Prosus: Flopper van de dag

De grootste daler op het Damrak is Prosus (-2,7%). Grootaandeelhouder Naspers maakte gisteravond bekend 1,4% van de aandelen Prosus te verkopen tegen €67,50. Dit betekent opzichte van de slotkoers van gisteren een discount van 4,8%.

Dan is het niet zo raar dat de koers van Prosus wat onder druk staat. Gelukkig stijgt Tencent vandaag 1,5% in waarde, anders was de schade nog groter geweest. De Chinese techgigant is veruit het grootste belang van de holding, waardoor deze de koers van Prosus de komende jaren zal bepalen.

In feite is Prosus een eenvoudige manier om in Tencent te beleggen. De IEX Beleggersdesk ziet in ieder geval kansen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan wederom omlaag, al zijn de bewegingen niet zo heftig als gisteren. De Nederlandse yield zakt één basispuntje naar -0,17%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee houden we de schade een tikje beter beperkt dan de Duitsers (-0,3%) en Fransen (-0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,8% en noteert 11,8 punten.

Wall Street weet de weg omhoog wel te vinden. Met name de Nasdaq (+0,5%) heeft er zin in.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) komt niet van zijn plek.

Olie: WTI (-2,5%) en Brent (-3,3%) worden gedumpt.

Bitcoin (-0,4%) koelt ook wat af.



Het Damrak

Adyen (+2,3%) krijgt een koersdoelverhoging van Berenberg en sluit voor het eerst boven de €800.

(+2,3%) krijgt een koersdoelverhoging van Berenberg en sluit voor het eerst boven de €800. We kunnen geen duidelijke oorzaak vinden voor de koersstijging van IMCD (+2,1%). Maar goed: vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van.

(+2,1%). Maar goed: vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van. De financials liggen er helaas wat zwakjes bij. Met name de verzekeraars doen een stapje terug. Aegon daalt bijvoorbeeld 1,4%.

daalt bijvoorbeeld 1,4%. Relx (+1,2%) en Wolters Kluwer (+1,5%) zetten daarentegen een nieuwe all time high op het bord.

(+1,2%) en (+1,5%) zetten daarentegen een nieuwe all time high op het bord. Aperam (-1,5%) krijgt een behoorlijke downgrade van Citigroup om de oren. Het aandeel gaat naar €20 van €28, maar het advies blijft neutraal.

(-1,5%) krijgt een behoorlijke downgrade van Citigroup om de oren. Het aandeel gaat naar €20 van €28, maar het advies blijft neutraal. OCI (-2,2%) is niet vooruit te branden. Bij het publiceren van de derdekwartaalcijfers was topman Sawiris echter positief gestemd over de outlook. We gaan het zien.

(-2,2%) is niet vooruit te branden. Bij het publiceren van de derdekwartaalcijfers was topman Sawiris echter positief gestemd over de outlook. We gaan het zien. De koers van SBM Offshore (-0,1%) trekt zich niets aan van het bericht dat een klokkenluider aangifte heeft gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema.

(-0,1%) trekt zich niets aan van het bericht dat een klokkenluider aangifte heeft gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema. Let op Accell (+2,9%). Op een aardig volume gaat het aandeel fors omhoog. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Het aandeel ligt er al langer goed bij.

(+2,9%). Op een aardig volume gaat het aandeel fors omhoog. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Het aandeel ligt er al langer goed bij. Alfen (+6,8%) gaat niet voor de eerste keer dit jaar door het dak. De analisten van KBC verhogen het koersdoel met €3 naar €23 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Op dit moment staat de koers daar zo'n 15% boven. In het liveblog gaan we in op de forse waardering van het aandeel.

(+6,8%) gaat niet voor de eerste keer dit jaar door het dak. De analisten van KBC verhogen het koersdoel met €3 naar €23 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Op dit moment staat de koers daar zo'n 15% boven. In het liveblog gaan we in op de forse waardering van het aandeel. Hal (+0,1%) maakte zojuist bekend dat de intrinsieke waarde in 2019 met 18,7% is gestegen naar €163,36. Het dividend gaat omhoog naar €5,80 (€5,30 in 2018).

Adviezen

Adyen naar €740 van €670 en houden - Berenberg

Air France-KLM: naar €10,40 van €9,40 en houden - Barclays

Akzo Nobel: naar €96 van €98 en kopen - UBS

Alfen: naar €23 van €20 en kopen - KBC

Aperam: naar €20 van €28 en houden - Citigroup

ASML: naar €236 van €200 en verkopen - Independent Research

Prosus: naar €71 van €67 en houden - HSBC

Unilever: naar houden van kopen en naar €55 van €60 - Berenberg

De dag van morgen