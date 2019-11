Update 14:40 uur: meevallende macro's

Zojuist kwamen er een aantal macro's langs en die vielen over het algemeen mee. Met name het cijfer over de orders voor duurzame goederen in oktober (+0,6% vs -0,8% verwacht) was een welkome verrassing. Ook groeide de Amerikaanse economie in het derde kwartaal harder dan verwacht.

Er rolde een plus van 2,1% uit de bus, waar analisten rekenden op 1,9%. Let op! het is een geannualiseerd cijfer, waardoor we het percentage door vier moeten delen om de kwartaal-op-kwartaaltoename te berekenen. Op kwartaalbasis groeide de Amerikaanse economie dus met 0,5%.

Tot slot vielen de jobless claims iets lager uit dan verwacht. Vorige week vroegen er in Amerika namelijk 213.000 mensen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan.

Het is echter allemaal niet genoeg om de beurs extra omhoog te stuwen. Momenteel koerst de AEX 0,2% hoger en dat is slechts één puntje beneden de 600.

Update 14:25 uur: Open deur

ECB-voorzitter Christine Lagarde trapt alvast een open deur in.

ECB's duty is to keep value of euro stable: Lagarde https://t.co/YOtBnle0KM pic.twitter.com/19RPHFSoe2 — Reuters (@Reuters) November 27, 2019

Update 14:10 uur: Weinig beweging

Vandaag vliegen de nulletjes ons om de oren. De onderstaande grafiek bewijst dat deze dag niet op zichzelf staat. Dit is onder andere het gevolg van het verruimende beleid van centrale banken. Prachtig voor aandelenbeleggers, maar een ramp voor market watchers zoals ik.

Update 14:00 uur: Altice

Het aandeel Altice (-2,3%) maakt een deel van het ochtendverlies goed. De kabelaar krijgt een steuntje in de rug van de analisten van HSBC die het koersdoel met €1 verhogen naar €5. De Brits-Aziatische zakenbank is daarmee redelijk conservatief.

De belangrijkste reden hiervoor is de gigantische schuldenberg van Altice. Analisten wijzen erop dat er waarschijnlijk activiteiten moeten worden afgestoten om de schulddoelstellingen te halen. Aangezien het nieuwe koersdoel 4% onder de huidige koers ligt, mogen we ons afvragen waarom er een houd-advies wordt afgegeven en geen verkoopadvies.

Update 13:50 uur: Fugro

Volgens de analisten van Tostrams is er ruimte voor een verdere stijging van het aandeel Fugro. Op dit moment koerst de bodemonderzoeker 0,1% hoger op €8,47.

Fugro is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 9,65 (top van 23 april). pic.twitter.com/5sebAM561M — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) November 27, 2019

Update 13:45 uur: ABN Amro voorspelt

Volgens ABN Amro Mees Pierson is er reden voor meer optimisme dan voorheen. Dit omdat zij ervan uitgaan dat er komend jaar geen wereldwijde recessie komt. Aandelenbelangen kunnen worden uitgebreid, terwijl het geen gek idee is om obligatieposities iets af te bouwen.

De meest kansrijke beleggingssectoren zijn de gezondheids- en IT-sector. Deze bedrijfstakken blijven immers ook in tijden van lage economische groei goed renderen. ABN Amro Mees Pierson zegt er wel bij dat risico's niet van de baan zijn, aangezien de handelsoorlog nog altijd uit de hand kan lopen.