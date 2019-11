Vanochtend leek de AEX (-0,2%) een aanval te doen op de 600-puntengrens, maar helaas moeten we dit even uitstellen. Ook de DAX (-0,3%) en CAC (-0,2%) doen een klein stapje terug.



Dat valt een beetje tegen, omdat Wall Street gisteren nieuwe records op het bord zette en er positief nieuws is op het handelsfront. De Amerikanen en Chinezen zouden er op bepaalde pijnpunten met elkaar zijn uitgekomen.

Het probleem is dat we dit soort berichten continu tegenkomen, waardoor de markten er op een gegeven moment klaar mee zijn. Daar komt bij dat beide landen nog moeten praten over 'resterende punten' in het conflict. Nou, dan weten we het wel.

Eerlijk gezegd denk ik dat we gewoon aan het lijntje worden gehouden. Blijkbaar is er nog onvoldoende politieke wil om een deal te sluiten. Met name van de Chinezen valt dat te begrijpen, omdat zij liever een andere Amerikaanse president aan het roer zien.

Weinig bedrijfsnieuws

Op het bedrijfsfront houdt het qua nieuws allemaal niet over. Rood Microtech kwam met cijfers die in lijn waren met vorig jaar. Maar dat is geen bericht dat heel beleggend Nederland in rep en roer brengt. Ach, het hoort er aan het einde van het jaar een beetje bij.

Vorig jaar was de grote uitzondering toen beleggers vreesden voor een recessie en een hogere rente. Het tegendeel bleek waar. Nu deze angst uit de markt is, lijkt het een traditionele decembermaand te worden. Daar hoort over het algemeen een plus bij van zo'n 1,5 a 2%. Het zou mooi zijn, want dan sluiten we op het nippertje toch boven de 600-puntengrens.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) blijft stabiel en noteert 11,5 punten.

De futures op Wall Street komen nog niet van de grond.

De euro klimt 0,1% noteert 1,102 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,22%) en Duitse (-0,36%) rente zakken een basispuntje.

Goud (+0,3%) veert iets op.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) gaan verder omlaag

Bitcoin (-0,6%) geeft wederom wat terrein prijs.

Het Damrak

Het is een goed teken dat ArcelorMittal (-0,9%) de staalprijzen in de VS verhoogt: blijkbaar heeft het bedrijf het vertrouwen dat klanten bereid zijn deze te betalen. Beleggers zijn echter niet onder de indruk.

(+0,1%) verbetert Pentavest verkoopt 310.000 aandelen Adyen (+0,4%) voor €658 per stuk. Dat is slechts een korting van 2% ten opzichte van slotkoers van gisteren. Het is daarom niet onlogisch dat de koers vandaag licht omhoog gaat.

(+0,4%) voor €658 per stuk. Dat is slechts een korting van 2% ten opzichte van slotkoers van gisteren. Het is daarom niet onlogisch dat de koers vandaag licht omhoog gaat. Op Galapagos (-1,1%) en Takeaway.com (-1,0%) na koersen alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma.

(-1,1%) en (-1,0%) na koersen alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma. Zelfs binnen de midcap is het zoeken naar beweging. Grootste uitschieter is Air France-KLM met een plus van 1,6%.

met een plus van 1,6%. Accell (+1,2%) gaat wederom op een hoog volume de goede kant op. Voor handelaren is de fietsenfabrikant misschien een interessant aandeel om in de gaten te houden.

(+1,2%) gaat wederom op een hoog volume de goede kant op. Voor handelaren is de fietsenfabrikant misschien een interessant aandeel om in de gaten te houden. Kiadis (-12,7%) gaat door het putje. Inmiddels zijn er al 1 miljoen aandelen over de toonbank gegaan. Het biotechbedrij is echt een speelbal geworden van speculanten.

(-12,7%) gaat door het putje. Inmiddels zijn er al 1 miljoen aandelen over de toonbank gegaan. Het biotechbedrij is echt een speelbal geworden van speculanten. Pharming (+1,9%) zet de rally door. Inmiddels is de €1,30-grens doorbroken.

