Het maakt tegenwoordig niet meer uit of er beroerde macro's langskomen. De beurzen denderen vrolijk door. Uiteindelijk sluit de AEX 0,2% hoger op 583,26 punten. Wederom een nieuw record.

Slechte inkoopmanagersindices betekenen een grotere kans op stimuleringsmaatregelen door de Europese Centrale Bank. Met name de Duitse industrie kan een aspirientje gebruiken. Een PMI van 43,1 betekent forse krimp.

Positieve berichten zijn er ook te melden. Gisteravond werd bekend dat de VS en China op hoog niveau met elkaar praten. Daarnaast zijn de gepubliceerde kwartaalcijfers dik in orde. Alleen Flow Traders (-7,1%) gaat aan puin, maar zo onlogisch is het niet dat het handelshuis het even moeilijk heeft. Door de stijgende koersen is de volatiliteit op de financiële markten flink afgenomen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

ASMI: Topper binnen de AMX

De knaller van de dag is ASMI (+6,5%). De chipper uit Almere kwam langs met meevallende tweedekwartaalcijfers. Dat is een knappe prestatie, omdat de verwachtingen voor dit kwartaal redelijk hooggespannen waren. Voor de cijfers was het aandeel al zo'n 90% opgelopen dit jaar. Nu komt daar dus ruim 6% bij.

Het bedrijf lijkt geen enkele last te hebben van de afkoeling in de chipmarkt. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 25% naar €260 miljoen. De nettowinst verdubbelde zelfs naar €59,4 miljoen. Niet te vroeg juichen, want een schikking in een patentenzaak zorgt mede voor deze winstexplosie

Op dit moment moet u slechts 15 keer de getaxeerde winst betalen voor een aandeel ASMI. Een teken dat de markt ervan uitgaat dat het bedrijf deze groei niet weet vast te houden.

Rentes

Ook obligatiebeleggers mogen glimlachen. Wederom dalen de tienjaarsrentes in een brede lijn, waardoor de koersen van het staatspapier omhoog schieten. Grootste uitschieter is de Italiaanse yield die tien basispunten zakt.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,3%). De Fransen (-0,2%) blijven vandaag wat achter.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,0% omhoog en noteert 11,8 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis. Alleen de Dow Jones (-0,5%) blijft flink achter.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,2%) loopt iets op.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,7%) gaan iets omhoog. Veel heeft het allemaal niet om het lijf.

Bitcoin (-0,9%) doet ook niet zoveel.

Het Damrak

Akzo Nobel (+3,9%) is het gevierde hoofdfonds van de dag. Een magere omzet, maar hogere marges. Beleggers zijn er in ieder geval blij mee.

Een beetje hetzelfde verhaal bij KPN (+2,8%). De laatste dagen stond het aandeel een beetje in de uitverkoop. Goed om te zien dat de cijfers dan toch meevallen.

Fantasie in de chipsector. ASML (+1,7%) en Besi (+3,4%) lijken te profiteren van de goede cijfers van ASMI. Morgen is het de beurt aan Besi.

ArcelorMittal (-1,4%) lijkt last te hebben van de zwakke inkoopmanagersindices vanuit Duitsland.

Helaas geen +10% die er door de storing achter de naam van TomTom staat, maar er is niets mis met een plus van 1,9%.

PostNL (+1,63) krabbelt langzaam op.

Basic-Fit (-2,2%) krijgt na de daling van gisteren nog een trap na.

Het is mij een raadsel waarom AMG (-4,0%) zo wordt gedumpt. 1 augustus publiceert de metalenspecialist de tweedekwartaalcijfers.

Adviezen

AkzoNobel: naar €85 van €80 - KBC

AkzoNobel: naar €85 van €76 en houden - CFRA

AkzoNobel: naar houden van kopen en €82 - Baader Bank

AkzoNobel: naar €99 van €100 en kopen - Goldman Sachs

ASML: naar €254 van €215 en kopen - Liberum

ASMI: naar €85 van €70 en kopen - Insinger Gilissen

ASMI: naar houden van kopen en naar €65 - Kempen

Randstad: naar €54 van €60 en kopen - CFRA

De dag van morgen