Sligro heeft zeg maar het lek nog niet boven. Allerlei reorganisatie- en integratiekosten. Omzet groeide in Q2, maar de winst halveerde.

NSI rapporteert dalende huurinkomsten en een strategie-update. ANP schrijft over dat laatste:

Het vastgoedfonds wil nu zijn focus leggen op vastgoed in grote steden nabij verkeersknooppunten. Ook bekijkt NSI de mogelijkheden om naast verhuur aan zijn huurders verschillende diensten aan te bieden.

Verder praten GrandVision en zijn grootaandeelhouder HAL met EssilorLuxottica over een mogelijk bod van €28 op de brillenketen. Mogelijk, nog niet zeker dus.

Als Grandvision daadwerkelijk wordt overgenomen betekent dat grofweg een tientje op de koers van HAL. Die heeft 77% van de aandelen. — Corne van Zeijl (@beursanalist) July 18, 2019

Nabeurs New York kwamen deze fondsen nog door met Q2's - hier het wedstrijdverslag - en Netflix was een cijferdrama dat een waar koersdrama werd. Stagnerende abonneegroei wereldwijd en zelfs krimp in betalende abonnees VS. Het concern belooft wel beterschap.

Netflix: -12,%

IBM: -1,4%

eBay: +6,0%

En wat is er nu zoal te doen in de wereld? Niet zoveel, er zijn beroerde Japanse data:

-Japan's Topix on course for 4th day of losses

-Hong Kong, Korea, Australia shares ?

-Korean won ? after rate cut

-Oil ? after mixed U.S. government report

-Benchmark Treasury yields dip to 2.04% https://t.co/VsQR1b9dZh pic.twitter.com/FJlMpw4bZk — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2019

De opening lijkt behoorlijk lager uit te pakken zo, cijferseizoenzenuwen heet het. Netflix hakte gisteravond ook zichtbaar in de futures. Japan ligt er slecht bij.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met de nodige cijfers. Novartis en Volvo lijken OK, SAP niet.

07:59 Sligro ziet winst halveren

07:58 Nordea houdt doelen tegen het licht

07:54 Truckmaker Volvo verhoogt omzetverwachting

07:48 Farmaceut Novartis kijkt positiever vooruit

07:48 Minder interesse in clouddiensten SAP

07:38 Lagere huurinkomsten voor vastgoedfonds NSI

07:28 Aantal werkenden neemt toe

06:04 Internethandelaar eBay verhoogt winstraming

17 jul Netflix keldert op beurs na slechte cijfers

17 jul Handelsvrees drukt Wall Street omlaag

17 jul 'Philips koopt Amerikaanse start-up Medumo'

17 jul Fed: economische vooruitzichten nog positief

17 jul Rode cijfers op beurzen Wall Street

17 jul 'Supermarktketen Marqt zoekt koper'

17 jul NSI sluit overeenkomst met Rijksvastgoedbedrijf

17 jul ASML en GrandVision uitschieters op Damrak

17 jul EssilorLuxottica bekijkt overname GrandVision

Analistenadvies luidt als volgt en de lat bij ASML gaat omhoog:

ABN Amro: naar €21 van €21 - Deutsche Bank

ASML: naar €210 van €200 - Morgan Stanley

ASML: naar $245 van $225 - RBC

ASML: naar €240 van €200 - Berenberg

ASML: naar €225 van €200 - Evercore

TomTom: naar €7,50 van €7 - CFRA

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met als sluitstuk met Microsoft:

08:00 Sligro Q2-cijfers

08:00 Easyjet Q2-cijfers

08:00 Novartis Q2-cijfers

08:00 SAP Q2-cijfers

08:00 NSI Q2-cijfers

08:30 Nederland werkloosheidspercentage jun

13:00 Morgan Stanley Q2-cijfers

13:00 PPG Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index jul 5,0

18:00 Acomo Q2-cijfers

22:00 Microsoft Q2-cijfers

Wat een sof:

Netflix tanks after whiffing on global paid subscribers https://t.co/ONfchX8H2H — CNBC (@CNBC) July 18, 2019

Risk of crisis?

Sliding Japan exports, manufacturing gloom heighten economic risks https://t.co/arUW8WvH2d pic.twitter.com/xUEob52bs6 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2019

Wie hebt u liever aan het hoofd van een munt: Jerome Powell of Mark Zuckerberg?

Tech, crypto en privacy is tegenwoordig het motto:

Watch: Amazon is putting a price on customer data with its offer to track users' web browsing in exchange for $10. Data collection is nothing new, but Amazon’s size and scope have made it a concern for lawmakers and regulators. @rob_cyran explains. https://t.co/AQ4LDEJW5m — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 17, 2019

U verwacht het niet:

ECB to cut rates in September, QE 2.0 still on the cards: Reuters poll https://t.co/S8A085YsOK pic.twitter.com/HTuQ3mvoWi — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2019

Inderdaad een verschil:

Smart money said "skip Bitcoin, bet on blockchain." Not any more https://t.co/NaElwnEzke — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2019

Goh, what's new:

Microsoft data shows that hackers are still targeting American elections https://t.co/e5MdG0Mkh5 — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2019

Oops:

The Bank of Korea cuts its key interest rate less than a year after last raising it, joining a growing number of central banks shoring up cooling economies https://t.co/6Fvwv62Eve — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2019

