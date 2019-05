Op een dag waarop het schrapen is geblazen naar nieuws, perst de AEX er een prima plus van 0,9% uit. Dit is redelijk in lijn met de DAX (+1,0%) en CAC (+0,9%).

Misschien is het omdat ik terug ben, maar de markten hebben er ineens zin in. De kans is groter dat wederom Donald Trump de trigger is. Hij zegt dat Huawei onderdeel kan uitmaken van een handelsdeal met China.

Trump says Huawei is "very dangerous" but "if we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal" https://t.co/5D8w5n5Nj9 pic.twitter.com/BERFkQbL85 — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2019

Dat lijkt weer voor de nodige fantasie te zorgen. Om de beurs weer naar de oude toppen te stuwen, moeten het niet bij woorden blijven, maar mag er eens daadkracht getoond worden. Ook de Amerikaanse bierbranche is er helemaal klaar mee.

Bierbrouwers klagen dat het beleid van de Amerikaanse president tienduizenden banen kost voor de sector. De aluminiumprijzen zijn door de invoertarieven gestegen voor de Amerikanen en dat maakt een blikje bier duurder. Allemaal leuk en aardig dat protectionisme, maar consumenten betalen uiteindelijk gewoon de rekening.

ASR ex-dividend

De enige daler onder de hoofdfondsen is ASR (-2,3%), maar dat komt doordat de verzekeraar vandaag €1,09 per aandeel ex-dividend gaat. Hiervoor gecorrigeerd staat er een klein plusje van 0,8% op het bord.

Dus beleggers hoeven zich daar niet druk over te maken. Kijken we naar de prestaties van het aandeel sinds de beursgang, dan is er helemaal niets waar de aandeelhouders over mogen klagen.



ASR heeft de afgelopen 3,5 jaar beduidend beter gerendeerd dan NN Group en Aegon. Ook de AEX, die bijna 50% pluste, kan het tempo niet bijbenen.

Overigens is ASR in de markt voor verzekeraar Vivat, al is de strijd nog lang niet gestreden.

Viertal vist op verzekeraar Vivat https://t.co/ZyuRpp3MQj via @telegraaf — Gert van Harskamp (@GertvanHarskamp) May 24, 2019

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en presteert in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 8,2% en noteert 14,8 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,6% in de plus.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,08%) en Duitse (-0,11%) rente dalen stijgen een basispuntje.

Goud (-0,1%) blijft stabiel.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,2%) herstellen voorzichtig van de klappen van gisteren.

Bitcoin (+0,8%) probeert door de $8000-grens te breken.

Het Damrak

Aegon (+2,7%) speert er vandoor, maar dat mag ook wel eens een keer. De laatste week kroop het aandeel richting het laagste punt in 52 weken tijd.

Eerlijk gezegd maakt het vandaag niet uit of u cyclische- of defensieve aandelen in portefeuille heeft. Alles gaat zo'n beetje in hetzelfde tempo omhoog. Vervelend voor de bezitters van het cyclische spul, want dat ging juist aan puin de afgelopen twee weken.

TomTom (+5,1%) staat na het superdividend van gisteren weer op de radar bij beleggers.

PostNL (+2,2%) wordt na een serie van verliesdagen weer opgepikt.

OCI (+2,3%) kwam om 10.00 uur met de Q1-cijfers langs. De resultaten over het eerste kwartaal zijn ronduit beroerd, maar dat is een bewuste strategie, omdat de prijzen toen laag waren. Q2 lijkt daarentegen een recordkwartaal te worden. Het management heeft verder geen nieuws over de methanoltak.

Niet schrikken van die -5,2% op het bord bij Van Lanschot. Het aandeel gaat €1,45 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel bijna 2%.

Adviezen

Analistenadviezen zijn er vooralsnog niet.