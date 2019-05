Studieschulden sparen

Het ellendige is dat bij een hypotheekaanvraag voor een starter, er niet gekeken kan worden naar een toekomstig inkomenspotentieel. Als starter in mijn situatie is het inkomen beperkt, mede om de vergoeding van de post-hbo/wo studie door de werkgever. Maar gedurende de eerst vijf jaren is een loonstijging van 10-20% per jaar redelijk gebruikelijk.



Ik heb zelf in deze situatie gezeten. Puur in cash (ex lease, bonus, winstdeling) kon ik destijds net aan 110k lenen. Door het verzwijgen van de studieschuld kon ik 25k eigen vermogen meebrengen. Genoeg om een nieuw te bouwen (casco) appartementje te kopen. Nu 3 jaar verder kan ik wel 175k+ hypotheek krijgen, maar staan dezelfde woningen alweer in de markt voor bijna 200k. Als ik had gewacht was ik dus driedubbel genaaid. Had ik nog 3 jaar moeten huren, had ik 60-70k meer moeten lappen en per saldo het huis nog niet kunnen kopen.



Er is voor starters, zeker in de randstad, bijna geen andere mogelijkheid meer om een woning te verkrijgen zonder ondersteuning van de ouders. Slim 'frauderen' is dan de enige optie.