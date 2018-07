Liveblog: ASML en Google

Update 11:10 uur: Google

De EU wil Google een boete van $5 miljard opleggen. De koers doet -1,4% in de handel voorbeurs:

Google to Be Fined Record $5 Billion by EU Over Android https://t.co/qanxa1W83X — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 18 juli 2018

Update 10:50 uur: ASML

The Q2 conference call with our CEO and CFO will start at 15:00 CET today. Register and listen in on https://t.co/KN0gz3KuMk: https://t.co/7zsDvR2hnV — ASML (@ASMLcompany) 18 juli 2018

Update 10:50 uur: BNR

Over #ASM en waar blijft de recessie. #AkzoNobel en de hoogconjunctuur, #AEX en de top én de #Bicoin busters. Rond 1052u vertel ik het in @BNRzaken — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 18 juli 2018

Update 09:30 uur: Gonggg

Knab luidt de gong op de Amsterdamse beurs van Euronext en opent hiermee de handelsdag. Stephan Vinkenborg CTO IT van Knab luidt de gong en viert hiermee dat het bedrijf in 4 jaar tijd is uitgegroeid tot de populairste bank onder zzp’ers. pic.twitter.com/xBzJjFABky — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 18 juli 2018

Update 09:00 uur: Crypto

Lost your bitcoin password? Call in the crypto-hunters https://t.co/IPFPCWqfgI — Katie Martin (@katie_martin_fx) 18 juli 2018

Update 08:30 uur: Altice

Altice EU herfinanciert bestaande schulden:

Update 08:20 uur: ASML

Watch ASML’s CEO Peter Wennink discuss the results, outlook and product news | https://t.co/tXOdEjqApj pic.twitter.com/Mq2t8JCZwQ — ASML (@ASMLcompany) 18 juli 2018

Update 08:00 uur: ASML

ASML is door met Q2-cijfers en hieronder de headlines uit Reuters:

#ASML is door met Q2-cijfers en die lijken beter dan verwacht $ASML pic.twitter.com/YEjR3JW4aF — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 juli 2018

Update 08:00 uur: AkzoNobel

De Q2-cijfers van AkzoNobel zijn er en hier de headlines uit Reuters:

Update 08:00 uur: Adviezen

