De financiële markten zijn volop in beweging. Zakken we door de bodem of pakken we de positieve trend weer op? Sprekers op de Hollandse Aandelenavond 2018 denken overwegend het laatste.

Het was woensdagavond voor de achtste keer dat dit jaarlijkse evenement door BNP Paribas in samenwerking met IEX werd georganiseerd. In het Amsterdamse Bimhuis deden Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Royce Tostrams, Jos Versteeg en - voor het eerst - Ralph Wessels voor een live publiek hun beste tips van de hand.

AEX-index verslagen

Gastheer Erik Mauritz van BNP Paribas Markets roept in herinnering dat de AEX-index op de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar op 513 punten stond en dat het rendement, inclusief dividend, sindsdien 11,3% bedroeg. Het gemiddeld rendement van de toen afgegeven tips was 32,3%.

Hoewel met de turbo’s van de sponsor zowel op een koersstijging (long) als een koersdaling (short) ingezet kan worden, zitten beleggers doorgaans niet te wachten op volatiliteit. De zes beursexperts zien echter veel overdrijving in de markt, terwijl er voor de langere termijn nog niet zo gek veel aan de hand lijkt.

Beleggen weer leuk

Technisch analist Nico Bakkers advies aan beleggers is zich vast te houden aan een plan en niet te emotioneel te reageren. Houd vertrouwen: ‘Beleggen wordt weer leuk.’ Zijn collega Royce Tostrams somt een aantal perikelen op: terugtrekking van Trump uit de World Trade Organisation (WTO), dreigende handelsoorlog, politiek gesteggel in Italië en terugtrekkende centrale banken. ‘Every rally climbs a wall of worry.’

Fundamenteel analist Ralph Wessels noemt de handelsoorlog ‘vooral ruis’. Op zich is er met de economie en bedrijfswinsten niet al te veel mis, al nadert wel de laatste fase van de economische cyclus. Volgens Nico Inberg heeft de beurs de neiging te overdrijven. Hij speurt de markt daarom af naar koopjes. Jim Tehepurung zoekt zijn heil in waarde. Wessels gaat wat defensiever. Terwijl Jos Versteeg juist vooral let op groei.

Tips Nico Bakker, technisch analist BNP Paribas Markets: AEX-index, AkzoNobel en Unilever

AEX

‘Als je denkt “oei, ik ga wat missen” dan is de index belangrijk. Dit is een correctie in een uptrend. 545 punten is de bodem. De weerstand is de vorige top op 573 punten. Breken we die dan gaan we naar 700 punten. Tijd voor een turbo long. Beleggen wordt weer leuk!’

AkzoNobel

‘De koers zit in een uptrend. Het is klaar met de dip. Als de AEX-index door 573 punten breekt, gaat Akzo ook wel mee.’

Unilever

‘Dit aandeel ligt er al lang zo goed bij. Het perfecte plaatje. Je ziet een kop-schouder-bodem patroon. Maak er een tweetraps raket van: als weerstandsniveaus uitgenomen worden, is dat een teken om posities te vergroten.’

Tips Nico Inberg, hoofd IEX Beleggersdesk: Besi, PostNL en Accsys

Besi

‘Het aandeel ligt er hartstikke slecht bij. Dit bleek de kanarie in de kolenmijn: er kwam slecht nieuws. We hebben het eerder meegemaakt. In 2015 is de koers gehalveerd. In China gaat het even wat minder, maar ik denk dat dit een kans is.’

PostNL

‘Je had het bod van Bpost, dat niet doorging. Dat was maar beter ook, want kijk wat daarmee is gebeurd. Het verhaal is dat brievenpost krimpt, maar pakketbezorging groeit. Nu is er een post-dialoog geweest, en regels worden wat soepeler. Concurrent Sandd wordt overgenomen of uit de markt gedrukt. Retailers willen ook delivery. Maar we willen geen zes busjes in de straat. Dus daar liggen kansen.’

Accsys

‘Het is een leuk bedrijf. Ze impregneren hout onder druk. Het resultaat is harder dan tropisch hardhout. Het management is wat zwak geweest. En sloot een verkeerde deal in China. Emissies waren het gevolg. Wat dit betreft is het een soort Pharming. Iets om komend halfjaar in de gaten te houden, dan kan het een mooi groeibedrijf worden.’

Tips Jim Tehepurung, analist ProBeleggen: PostNL, Unibail en Aperam

PostNL

‘Het aandeel blijft zwaar achter. De overheid wil stabiele postbezorging, maar dat dreigde niet meer te gebeuren. Daarbij groeit de pakketmarkt en is de waardering gunstig. Met recht een fallen angel.’

Unibail

‘De rendenen voor de dramatische performance zijn: angst voor oplopende rente, angst retailvastgoed (online), angst overname Westfield. Koop een turbo. Lage hefboom. Het nadeel van de financieringslast wordt ruimschoots overtroffen door het royale dividend.’

Aperam

‘Dit bedrijf maakt roestvast staal. De koers wordt gedrukt door het handelsconflict. Maar het is ook goedkoop in vergelijking met sectorgenoten. Hierop is bijvoorbeeld op in te spelen met een cerificaat.’

Tips Ralph Wessels, beleggingsstrateeg ABN Amro: Shell, Flow Traders en DSM

Royal Dutch Shell

‘Shell is een geldmachine. Bij $50 tot $55 per vat draaien ze nog quitte. Maar bij $75 hebben ze $25 miljard tot $30 miljard aan vrije kasstroom. Dat is genoeg voor het dividend en daarbovenop aandeleninkoop. Als Shell hetzelfde gewaardeerd werd als Amerikaanse bedrijven zou de koers naar $40 gaan.’

Flow Traders

‘De volatiliteit in de markt gaat toenemen. Flow dekt alle risico’s af. Als de volatiliteit toeneemt, wordt de prijzing van ETFs minder nauwkeurig. De marges stijgen dan. In het eerste kwartaal werd meer verdiend dan in heel vorig jaar. Het tweede kwartaal was wat minder. Maar het dividend gaat dit jaar omhoog. En wie weet neemt de beweeglijkheid weer toe.’

DSM

‘Er zijn een aantal lange termijn trends, zoals vergrijzing. DSM heeft profijt van dergelijke trends, zoals gezondheid of circulaire economie. Het bedrijf speelt daar goed op in.’

Tips Jos Versteeg, senior analist InsingerGilissen: Besi, ING en Boskalis

Besi

'In de chipsector heb je front en back-end. Front is heel moeilijk, maar daarna is back-end wat makkelijker. En dat doet Besi: het verpakken. Ook dat wordt echter steeds ingewikkelder en Besi is daar goed in. In de semiconductorverkopen zie je door de jaren heen wel druipsteen-patronen. De toepassingen in smartphones, maar ook in auto’s is enorm gegroeid. De koersdip kan nog wat verder gaan, maar voor de lange termijn kan dit een aardig moment zij om in te stappen.'

ING Groep

'ING zit vooral in volwassen markten. Daar kunnen ze behoorlijk concurreren. Maar ook zitten ze in een paar groeimarkten. Het aandeel is flink gedaal vanaf de top. Dat kwam vooral door zorgen over kapitaaleisen. Maar ze hebben een schaalbaar digitaal platform, lagen mooie groei zien van primaire klanten en het dividendrendement is aantrekkelijk. Het aandeel is te veel afgestraft.'

Boskalis

'Boskalis profiteert van toename van handel, energiebehoefte, bevolkingsgroei en klimaatbewustzijn. Het is afhankelijk van de olieprijs en daardoor lag de koers onder druk. Het management heeft ingegrepen. En nu profiteert het bedrijf van herstel van de olieprijs.'

Tips Royce Tostrams, technisch analist IEX Beleggersdesk: AMG, Unilever en Basic-Fit

AMG

Het volgende koersdoel is €66, een potentieel van 25%. Elke correctie wordt op een hoger niveau opgevangen. De koers is al jaren in een uptrend.'

Unilever

'De pull-back is opgevangen op oude top. Vervolgens toont het aandeel relatieve strerkte. Het kan naar €60, ofwel een potentieel van 20%.'

Basic-Fit

'Ook dit aandeel beantwoord helemaal aan mijn voorwaarden. De koers zet steeds hogere bodems. De trend is mooi opwaarts. Ons koersdoel is €36, een potenteel van 20%.'

Short-kandidaten

Bij de panneldiscussie aan het eind van de avond, vroeg interviewer Pieter Kort, hoofdredacteur van IEX, alle analisten ook nog om een short- of verkooptip.Bakker noemde hierop Wereldhave, Inberg Grandvision, Tehepurung Adyen, Wessels Arcadis, Versteeg Philips en Tostrams Aegon.

Avond terugkijken

Wilt u de hele avond nog eens terugkijken? Klik dan op deze link naar de webinarpagina van BNP Paribas.