Kooptips van Ralph Wessels

Op woensdag 4 juli vond alweer de achtste editie van de Hollandse Aandelenavond plaats, waarbij zes experts samen 24 tips gaven. Voor het eerst dit jaar stond Ralph Wessels, hoofd aandelenstrategie bij ABN Amro, op het podium. Hij noemt de handelsoorlog "vooral ruis". Op zich is er met de economie en bedrijfswinsten niet al te veel mis, al nadert wel de laatste fase van de economische cyclus. Bekijk de hoogtepunten van zijn presentatie tijdens de Hollandse Aandelenavond hieronder terug.

Tips Ralph Wessels, beleggingsstrateeg ABN Amro



Royal Dutch Shell

"Shell is een geldmachine. Bij $50 tot $55 per vat draaien ze nog quitte. Maar bij $75 hebben ze $25 miljard tot $30 miljard aan vrije kasstroom. Dat is genoeg voor het dividend en daarbovenop aandeleninkoop. Als Shell hetzelfde gewaardeerd werd als Amerikaanse bedrijven zou de koers naar $40 gaan."





“De volatiliteit in de markt gaat toenemen. Flow dekt alle risico's af. Als de volatiliteit toeneemt, wordt de prijzing van ETFs minder nauwkeurig. De marges stijgen dan. In het eerste kwartaal werd meer verdiend dan in heel vorig jaar. Het tweede kwartaal was wat minder, maar het dividend gaat dit jaar omhoog. En wie weet neemt de beweeglijkheid weer toe.”





“Er zijn een aantal langetermijntrends, zoals vergrijzing. DSM heeft profijt van dergelijke trends, zoals gezondheid of circulaire economie. Het bedrijf speelt daar goed op in.”





