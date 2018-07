Kooptips van Jim Tehupuring Overig

Op woensdag 4 juli vond alweer de achtste editie van de Hollandse Aandelenavond plaats, waarbij zes experts samen 24 tips gaven. Iedere expert gaf 3 longkandidaten als tip, en een shortkandidaat. De shorttip van Jim Tehupuring was daarbij zeer opvallend. Tehupuring zoekt vooral zijn heil in waarde, niet zozeer in groeiaandelen, en dat is ook duidelijk terug te zien in zijn keuzes. Bekijk de hoogtepunten van zijn presentatie tijdens de Hollandse Aandelenavond hieronder terug.

Tips Jim Tehupuring, analist ProBeleggen PostNL

“Het aandeel blijft zwaar achter. De overheid wil stabiele postbezorging, maar dat dreigde niet meer te gebeuren. Daarbij groeit de pakketmarkt en is de waardering gunstig. Met recht een fallen angel.”





“Het aandeel blijft zwaar achter. De overheid wil stabiele postbezorging, maar dat dreigde niet meer te gebeuren. Daarbij groeit de pakketmarkt en is de waardering gunstig. Met recht een fallen angel.” Unibail

“De redenen voor de dramatische performance zijn: angst voor een oplopende rente, angst bij retailvastgoed (online), angst voor een overname Westfield. Het nadeel van de financieringslast wordt ruimschoots overtroffen door het royale dividend. Mijn advies is dus koop een turbo met een lage hefboom.”





“De redenen voor de dramatische performance zijn: angst voor een oplopende rente, angst bij retailvastgoed (online), angst voor een overname Westfield. Het nadeel van de financieringslast wordt ruimschoots overtroffen door het royale dividend. Mijn advies is dus koop een turbo met een lage hefboom.” Aperam

“Dit bedrijf maakt roestvast staal. De koers wordt gedrukt door het handelsconflict, maar het is ook goedkoop in vergelijking met sectorgenoten. Hierop is bijvoorbeeld op in te spelen met een certificaat.” Short: Adyen

Wilt u de hele avond nog eens terugkijken? Dat kan op de webinarpagina van BNP Paribas.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.