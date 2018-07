Kooptips van Nico Bakker Overig

Op woensdag 4 juli vond alweer de achtste editie van de Hollandse Aandelenavond plaats, waarbij zes experts samen 24 tips gaven. Ook technisch analist Nico Bakker was erbij, en was ongekend positief over de aandelenmarkt. "Beleggen wordt weer leuk", vertelde hij. Zijn advies aan beleggers is dan ook zich vast te houden aan een plan en niet te emotioneel te reageren. Bekijk de hoogtepunten van zijn presentatie tijdens de Hollandse Aandelenavond hieronder terug.

Vier tips Tijdens de Hollandse Aandelenavond gaf Nico Bakker vier tips; drie long en één short. Dit waren zijn tips: AEX

"Als je denkt "oei, ik ga wat missen" dan is de index belangrijk. Dit is een correctie in een uptrend. 545 punten is de bodem. De weerstand is de vorige top op 573 punten. Breken we die dan gaan we naar 700 punten. Tijd voor een turbo long. Beleggen wordt weer leuk!"





"Als je denkt “oei, ik ga wat missen” dan is de index belangrijk. Dit is een correctie in een uptrend. 545 punten is de bodem. De weerstand is de vorige top op 573 punten. Breken we die dan gaan we naar 700 punten. Tijd voor een turbo long. Beleggen wordt weer leuk!” AkzoNobel

"De koers zit in een uptrend. Het is klaar met de dip. Als de AEX-index door 573 punten breekt, gaat Akzo ook wel mee."





“De koers zit in een uptrend. Het is klaar met de dip. Als de AEX-index door 573 punten breekt, gaat Akzo ook wel mee.” Unilever

"Dit aandeel ligt er al lang zo goed bij. Het perfecte plaatje. Je ziet een kop-schouder-bodem patroon. Maak er een tweetraps raket van: als weerstandsniveaus uitgenomen worden, is dat een teken om posities te vergroten."





“Dit aandeel ligt er al lang zo goed bij. Het perfecte plaatje. Je ziet een kop-schouder-bodem patroon. Maak er een tweetraps raket van: als weerstandsniveaus uitgenomen worden, is dat een teken om posities te vergroten.” Short: Wereldhave

