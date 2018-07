Kooptips van Nico Inberg Overig

Op woensdag 4 juli vond alweer de achtste editie van de Hollandse Aandelenavond plaats, waarbij zes experts samen 24 tips gaven. Ook IEX' eigen beursexpert Nico Inberg deelde zijn kennis met het aanwezige publiek. Volgens Nico Inberg heeft de beurs de neiging te overdrijven. Hij speurt de markt daarom af naar koopjes. Bekijk de hoogtepunten van zijn presentatie tijdens de Hollandse Aandelenavond hieronder terug.

Tips Nico Inberg, hoofd IEX Beleggersdesk Tijdens de Hollandse Aandelenavond gaf Nico Inberg vier tips; drie long en één short. Dit waren zijn tips: Besi

"Het aandeel ligt er hartstikke slecht bij. Dit bleek de kanarie in de kolenmijn: er kwam slecht nieuws. We hebben het eerder meegemaakt, zo is in 2015 de koers gehalveerd. In China gaat het even wat minder, maar ik denk dat dit een kans is." PostNL

"Je had het bod van Bpost, dat niet doorging. Dat was maar beter ook, want kijk wat daarmee is gebeurd. Het verhaal is dat brievenpost krimpt, maar pakketbezorging groeit. Nu is er een post-dialoog geweest, en regels worden wat soepeler. Concurrent Sandd wordt overgenomen of uit de markt gedrukt. Retailers willen ook delivery. Maar we willen geen zes busjes in de straat. Dus daar liggen kansen." Accsys

"Het is een leuk bedrijf, dat hout onder druk impregneert. Het resultaat is harder dan tropisch hardhout. Het management is wat zwak geweest, en sloot een verkeerde deal in China met als gevolg emissies. Wat dit betreft is het een soort Pharming. Iets om komend halfjaar in de gaten te houden, dan kan het een mooi groeibedrijf worden." Short: Grandvision

Wilt u de hele avond nog eens terugkijken? Dat kan op de webinarpagina van BNP Paribas.

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.