Liveblog: Adyen en Pharming

Update 14:30 uur: OPEC

Olie omhoog en Shell omhoog na het akkoord gesloten door OPEC:

Er is een olieakkoord gesloten door de OPEC-landen. Olieprijs schiet omhoog, aandeel Shell 2,6 procent hoger https://t.co/hbvSnsNVJl @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 22 juni 2018

Update 14:00 uur: Adyen

Eerste rijtje turbospeculanten in #Adyen die short zaten...

"Rien ne va plus! Het geld is niet meer van u" pic.twitter.com/Yg4O1rFY41 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 juni 2018

Update 13:50 uur: Pharming

Koersdoelverhoging voor Pharming:

#Pharming: naar €3,10 van €2,10 - H.C. Waiwright — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 juni 2018

Update 13:30 uur: Adyen

Adyen loopt ineens stevig op na een advies van Evercore:

#Adyen +9% op redelijk wat volume. Geen nieuws gezien wat deze stijging kan verklaren: pic.twitter.com/I8bbwfOlJ5 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 juni 2018

Reden is gevonden. Evercore start het volgen van het #Adyen met outperform advies en koersdoel €508 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 juni 2018

Update 12:40 uur: Starbucks

If you missed it, Starbucks $SBUX is closing 150 stores. It's down 11% over the last five days alone. Would you BTFD or is it going lower? https://t.co/fOqF96mvIO — StockTwits (@StockTwits) 22 juni 2018

Update 12:00 uur: Crypto

Veel rood op de borden bij de cryptomarkt:

Japan watchdog orders improvements at cryptocurrency exchanges https://t.co/fs3NH6l9Dr pic.twitter.com/zvDIRcHmP7 — Reuters Top News (@Reuters) 22 juni 2018

Update 11:40 uur: Heijmans

We hebben dan welliswaar geen tanks meer, maar we hebben nog wel kanonnen:

Deze week zijn de kanonnen geplaatst op het enige overgebleven ravelijn, ‘Ravelijn op den Zoom’, in Bergen op Zoom. Onze #restauratie van het #rijksmonument uit 1702 is nu klaar. #vestingwerk pic.twitter.com/1trtsTck3g — Heijmans (@heijmansnl) 22 juni 2018

Update 11:20 uur: OPEC

Update 11:00 uur: Microsoft

Microsoft sunk a massive data center into the ocean. Here's why: https://t.co/wihwTp3C5S pic.twitter.com/9jzj5lcIIw — CNBC (@CNBC) 22 juni 2018

Update 10:30 uur: Takeaway

Takeaway.com gaat lekkerrr

#Takeaway op een nieuwe all time high na een overname pic.twitter.com/An6sRtMpi8 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 22 juni 2018

Update 10:20 uur: Tesla en SolarCity

'Tesla sluit locaties zonnepanelenbedrijf SolarCity' https://t.co/8dfYENQwZC — NUeconomie (@nuzakelijk) 22 juni 2018

Update 09:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

ABN AMRO (ticker symbol: ABN) opent naar aanleiding van de aankondiging van de strategische samenwerking met Opportunity Network de handelsdag op de Amsterdamse beurs. Brian Pallas, CEO Opportunity Network, luidt de gong. https://t.co/kDPd2hvE5J pic.twitter.com/BFZ8eRvtei — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 22 juni 2018

Update 09:30 uur: Duitsland

De eerste schattingen voor de Duitse inkoopmanagersindices zijn uit en vallen tegen:

German Markit Manufacturing PMI June Prelim: 55.9 (est 56.3 prev 56.9)

German Markit Services PMI June Prelim: 53.9 (est 52.2 prev 52.1)

German Markit Composite June Prelim: 54.2 (est 55.0 prev 55.5) https://t.co/6qBr0zZvJ4 — LiveSquawk (@LiveSquawk) 22 juni 2018

Update 09:10 uur: Takeaway

Takeaway.com doet een overname in Zwitserland:

Update 09:00 uur: Frankrijk

De eerste schattingen voor de Franse inkoopmanagersindices zijn uit: Gemengd beeld:

French Markit Manufacturing PMI June Prelim: 53.1 (est 54.0 prev 54.4)

French Markit Services PMI June Prelim: 56.4 (est 54.3 prev 54.3)

French Markit France Composite June Prelim: 55.6 (est 56.3 prev 56.9) https://t.co/VZAsTZPKDG — LiveSquawk (@LiveSquawk) 22 juni 2018

Update 09:00 uur: Olie

Dit speelt ook nog. Er zijn nogal wat belangen op de oliemarkt en knap iemand die precies weet hoe alle hazen lopen.

More oil from Saudi Arabia will weigh most heavily on China's new benchmark, says @davidfickling https://t.co/oz8QzCpoTk via @bopinion pic.twitter.com/Ni2Jd7VRam — Bloomberg (@business) 22 juni 2018

Update 09:00 uur: Olie

Buitensportmerk Nomad: een mooi verhaal met tragische wending https://t.co/6HmFExbgqH pic.twitter.com/7n992RJclJ — RTL Z (@RTLZ) 22 juni 2018

Update 08:50 uur: OPEC

Er is een akkoord van OPEC, maar wel zonder Iran:

OPEC sluit akkoord zonder Iran https://t.co/tin3ieEVVk — De Tijd (@tijd) 22 juni 2018

Update 08:30 uur: Envipco

#Envipco krijgt een Amsterdamse beursnotering, naast de al bestaande in Brussel. Om wat meer liquiditeit te krijgen in de 14% vrije aandelen... pic.twitter.com/ZSKA2UwTPi — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 22 juni 2018

Het in Brussel genoteerde #Envipco komt ook naar Damrak. Het bedrijf is daar €46mln waard en tja, wat zal ik verder eens zeggen...? #AEX pic.twitter.com/6G1x3RpVnt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 juni 2018

Nou, dat de analisten uitgaan van betere tijden dan maar pic.twitter.com/cHq3JBfp7j — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 juni 2018

Op de beurs van Brussel doet het aandeel nu +15%.

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: