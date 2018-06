Liveblog: Basic Fit en Deutsche Post

Update 13:30 uur: Markt

Short gaan is ook gevaarlijk, want u ziet dat de markt ook wel eens langer door kan gaan met nieuwe all time highs neerzetten.

When this market does break you may be waiting a long time to get your money back. Ignoring history, risk levels and valuations has its consequences. Via @michaellebowitz pic.twitter.com/nE2vWWWsxV — Steve Burns (@SJosephBurns) 8 juni 2018

Update 13:15 uur: Apple

Daling van Apple na een rapport met commentaar van de toeleveranciers:

Apple shares fall 2% after report says it's warning suppliers about a sharp drop in parts orders https://t.co/sUxwKdySiT — CNBC (@CNBC) 8 juni 2018

Update 13:10 uur: Filmpje Corné

Corné heeft alweer zijn filmpje online:

Deze week:

Effecten van Brexit al te zien in economische groei

Houden Italianen wel van de euro?

Handelstekort US neemt al af, maar dat is een slecht teken.

Arbeidsmarkt US oververhit.

En vrij lege maar belangrijke weekagenda. https://t.co/vEm0nqRR6j — Corne van Zeijl (@beursanalist) 8 juni 2018

Update 13:00 uur: Deutsche Post

Winstwaarschuwing zet Deutsche Post 4% lager:

SHARES IN DEUTSCHE POST AG EXTEND LOSSES, DOWN 4 PCT — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 8 juni 2018

Deutsche Post Cuts 2018 EBIT Guidance, EUR0.5 Bln Restructuring Charge Seen — LiveSquawk (@LiveSquawk) 8 juni 2018

Update 12:15 uur: Emerging markets

Emerging markets worden in de verkoop gedaan:

MSCI EMerging Markets future down almost 3% during the last 2 trading days. pic.twitter.com/hsCMZMAlj8 — jeroen blokland (@jsblokland) 8 juni 2018

Update 12:10 uur: Geldmarktfondsen

Stevige instroom in de money market funds:

Money markets are seeing the biggest inflows since 2013 in a dash for cash https://t.co/ePU39ZRmMN pic.twitter.com/txg8JdE20N — Bloomberg (@business) 8 juni 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/XBJUeI5YKJ — The Wall Street Journal (@WSJ) 8 juni 2018

Update 09:15 uur: Centrale banken

Intussen bij de emerging markets:

EM #currencies are down 9% against the USD on average since mid February! pic.twitter.com/q6VGV5EPMw — jeroen blokland (@jsblokland) 8 juni 2018

Update 08:40 uur: Centrale banken

Scoop van FT over de Libor-zaak:

SCOOP: SocGen executives ordered Libor rigging, US prosecutors believed.



DOJ letter in 2015 identified Michel Peretie, former head of corporate and investment banking, Didier Valet, the former CFO and later deputy CEO, and two more junior bankershttps://t.co/oSMwPK3uTo — kadhim (^?^)? (@kadhimshubber) 7 juni 2018

Update 08:30 uur: Centrale banken

Volgende week op het programma:

The world's three most powerful central banks convene next week with different agendas https://t.co/3hbRmpUDfi pic.twitter.com/SkRU263LpE — Bloomberg (@business) 8 juni 2018

Update 08:20 uur: ING

De oranje leeuw over het Duitse voetbal :-)

The German economy shows increasing parallels with the national football team, which although entering the World Cup in Russia next week as defending champion, has not won a single match this yearhttps://t.co/73jpWHKCkq — ING Economics (@ING_Economics) 8 juni 2018

Update 08:00 uur: Hedgeye

Cartoon van Hedgeye is heel scherp:

Update 08:00 uur: Basic Fit

Basic Fit heeft stukken geplaatst. Leon Hillen met meer details daarover:

Basic Fit slaagt er in 3,2mln aandelen (5,9% blok) geplaatst te krijgen tegen €26.75 ofwel een minimale discount tegen slotkoers €27.75.



Knap gezien de beperkte liquiditeit van het aandeel van gemiddeld nog geen 50.000 stukken per dag. — Leon Hillen (@leonhillen) 7 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: