Dat hele Adyen beschouw ik zelf als een gebakken lucht fonds. Ze zijn speler nummer 4 op de ranglijst, waarbij nummer 3 een paar maatjes groter is.



Ze schermen met bekende namen als klant. Niet bekend is of die bedrijven alleen bij Adyen zitten. Die bedrijven kunnen altijd naar de concurrent weglopen. Dan is de pret snel over. De business waar ze inzitten is geen rocket sciene.



Het kopen van Ebay als klant wat gister in het FD stond is ook kenmerkend. Ze hebben 5% van de aandelen ahw gratis weggegeven aan Ebay. Dat is ook een zwakte bod als je er goed over nadenk.



Er werken een paar slimme mensen bij Adyen en/of ze hebben slimme adviseurs die weten hoe ze een product moeten neerzetten op de beurs. Ook de wijze van de beursintroductie is kenmerkend hiervoor. Op de één of andere manier moet ik denken aan een bedrijf dat ooit naar de beurs ging en Nederlandse beleggers heel veel geld heeft gekost. Als particulier zou ik niet instappen na de beursintroductie voor langer termijn.