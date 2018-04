'Beursgang Feyenoord na bekerfinale'

Feyenoord komt naar de beurs! De vergevorderde beursplannen lekten uit doordat enkele zakenbankiers een conceptprospectus lieten slingeren in de vernieuwde Rotterdamse Baja Beach Club. Een verslaggever van het Reformatorisch Dagblad vond het en stuurde het naar de financiële media.

In het uitgelekte conceptprospectus (in het bezit van IEX) vallen een aantal bijzondere zaken op, daarover straks meer. Belangrijkste reden van de uitgifte van de aandelen is de funding van het nieuwe Feyenoord-City project. Daarnaast volgt een stevige injectie in de spelersselectie van ca. €150 miljoen.

Uitstel maar geen afstel

Aanvankelijk was het de bedoeling de IPO eind maart/begin april door te voeren, maar door de matige belangstelling voor de andere drie beursgangen eind vorige maand is nu besloten een gunstiger moment af te wachten.

Dat moment zou zijn eind april, kort na de bekerfinale, die de Rotterdammers spelen tegen AZ. Op basis van de dan ontstane euforie zou de kans van slagen volgens een insider 'meer dan 100%' zijn. Wat er gebeurt bij verlies is niet helemaal duidelijk maar volgens een direct betrokkene is die kans klein: 'De laatste keer dat AZ een topper won stond Kees Kist nog in de basis.'

Er wordt nog getwijfeld aan welke beurs het aandeel (fondscode: FEY1) gelist gaat worden. Hoewel een notering aan het Damrak voor de hand ligt, wordt er hardop gedacht om het Feyenoord-aandeel aan de Londense beurs te noteren.

Dat zou dan weer te maken hebben met de antipathie van het Legioen jegens '020', of zoals een zegsman uit het Rotterdamse het verwoordde: 'het enige goede dat uit 020 komt is de trein naar Rotterdam.'

Sowieso zal er in Londen flinke belangstelling voor het aandeel zijn, de Britten hebben goed verdiend aan het aandeel Manchester United en, niet onbelangrijk, zowel Dirk Kuyt als Robin van Persie hebben in Engeland nog steeds een uitstekende naam.

'Gegarandeerde opbrengst'

De bedoeling van de Rotterdammers is maximaal €400 miljoen op te halen, met een eventuele extra opbrengst van 15%, de zogenaamde greenshoe. In totaal kan het opgehaalde bedrag dan oplopen tot €460 miljoen. De bandbreedte van de inschrijvingsprijs is momenteel €9-€11, maar het boek is al meermalen overtekend.

Daarbij is de plaatsing van de aandelen voor een groot deel gegarandeerd. De zogeheten Vrienden van Feijenoord, een clubje havenbaronnen dat de volkse voetbalclub een warm hart toedraagt, hebben zich reeds garant gesteld voor 20% van het totale pakket aandelen.

Ook wordt gefluisterd dat het Rotterdamse beursbedrijf HAL, dat ettelijke miljarden zielloos op de plank heeft liggen, een belang zou willen nemen. HAL kampt met een bovenmatige exposure naar olie en zou via deze investering de portefeuille meer willen diversifiëren.

Overigens werd er in de jaarcijfers van HAL, die afgelopen donderdag werden gepubliceerd (hier leest u de analyse op IEX-Premium) met geen woord over gerept, maar dat heeft natuurlijk te maken met geheimhoudingsverplichtingen.

De besteding van de miljoenen

De op te halen miljoenen worden in eerste instantie besteed aan Feyenoord City. Dat is het grote project waarmee de Rotterdamse club zich opnieuw op de kaart wil zetten. Die plannen kunt u gewoon op internet vinden onder www.feyenoord-city.nl.

Afbeelding: De nieuwe locatie van de optiebeurs aan het Rokin.

Feyenoord City behelst een nieuw stadion met 63.000 zitplaatsen en moet het grootste stadion van Europa worden. De leiding mikt op één CL-finale in de drie jaar. Met wel het voorbehoud dat deze wens niet bewaarheid wordt wanneer de Rotterdammers zelf in de finale staan.

Naast het nieuwe stadion, waarvoor Heijmans en VolkerWessels in de race zijn (BAM schreef alleen in op de belendende parkeergarages) komen er twee woontorens met daaronder 120.000 m2 winkelruimte.

Afbeelding: De strip: het nieuwe winkelwalhalla in Rotterdam, naast de nieuwe Kuip

Daarvoor is Wereldhave de gedoodverfde kandidaat. Navraag bij het vastgoedconcern leverde geen bevestiging op maar volgens een anonieme bron binnen het bedrijf 'zou dat goed kunnen', want 'wij willen nu eindelijk wel eens een keer vastgoed dat boven NAV gewaardeerd is.'

Investeringen in elftal

Uiteraard zullen er miljoenen besteed worden om de selectie te versterken. Met een vermeend budget van €150 miljoen kunnen de Rotterdammers naar hartelust shoppen. Een marketingexpert uit Rotterdam zei desgevraagd:' Zelfs Ronaldo is voor ons nu haalbaar. Het geld dat we voor hem betalen hebben we er met de verkoop van shirts en andere artikelen zo uit. En als Cristiano de Erasmusbrug ziet is ie verkocht. Er komt straks een cashflow op gang die zijn weerga niet kent.'

Andere namen die genoemd worden zijn Edson Cavani van PSG (hij zou ontevreden zijn daar) en er wordt zelfs gesproken over de komst van Arjen Robben.

Oud-ajacieden in Rotterdam

Pikant is ook dat een aantal oud-ajacieden genoemd wordt als potentiele versterkers voor Feyenoord. Zo heeft Luis Suarez, nu 31, aangegeven in seizoen 2019/2020 graag de overstap te maken van Barcelona. Recent kocht hij al een groot appartement in gebouw The Muse omdat zijn vrouw veel vriendinnen heeft in Rotterdam.

Daarnaast zou zaakwaarnemer Raiola overwegen zijn pupil Justin Kluivert nog een paar jaar bij Feyenoord te laten spelen alvorens de overstap te maken maar het buitenland. De contractonderhandelingen met Ajax zitten, volgens Raiola, momenteel op dood spoor.

Nieuw management

Om de omvorming tot een beursgenoteerd bedrijf te kunnen voltooien is eerst een andere managementstructuur nodig. Feyenoord zou een aantal oud-spelers op vitale plekken in het management willen zetten, net als Ajax dat de afgelopen tijd deed.

Grootste verrassing is dat zeer waarschijnlijk Dirk Kuyt na zijn afscheidswedstrijd als CEO wordt aangesteld. Kuyt zal de eerste jaren bijgestaan worden door Martin van Geel, zodat hij rustig het vak kan gaan leren. Als Hoofd IR (Investor Relations) zingt de naam van John De Wolf rond.

Onderling bij het bankensyndicaat doet al een nieuwe bijnaam van John de Wolf de ronde: 'De Wolf of Wall Street'. De Wolf heeft intern al laten weten korte metten te maken met 'de Bert Maalderinks van het financiele wereldje.'

Naar de Premier League?

Uiteraard zijn we als beursanalisten nieuwsgierig naar de outlook voor de komende jaren en de verwachtingen van het management. Ook daar staan een aantal opmerkelijke zaken in. Zo wil de club over vijf jaar permanent deelnemen aan de Champions League. Daar valt immers het grote geld te verdienen.

Daarnaast wordt er hardop nagedacht over deelname aan de Engelse voetbalcompetitie. Mocht dat lukken, dan is het helemaal kassa, want in Engeland krijgen de grote clubs elk jaar €200 miljoen aan tv-gelden.

Hoewel nu nog een utopie, moet de nieuwe treinverbinding van de NS, Eurostar, daar mogelijk aan bijdragen. Met Eurostar is Londen inmiddels in een klein uur te bereiken en volgens een bij de deal betrokken zakenbankier is dat 'beter te doen dan twee uur in de bus naar pakweg Roda of FC Groningen'.

Vergelijking Ajax-Feyenoord

Dan is het toch interessant om even de vergelijking met Ajax te maken. Mocht er gekozen worden voor het Damrak, dan hebben we straks twee beursgenoteerde voetbalclubs:

Ajax Feyenoord Aantal uitstaande aandelen 18,3 mln 57,5 mln Free Float (vrij verhandelbare aandelen) 30% ca 70% Zitplaatsen 52.000 63.000 Verwachte opbrengst uit seizoenkaarten 13 miljoen 16 miljoen Beurswaarde 192 miljoen 460 miljoen

Voorkeursbehandeling kleine belegger

De bandbreedte die het bankensyndicaat hanteert ligt momenteel tussen de €9 en €11 en het boek is volgens betrokkenen al voor meer dan 200% gevuld. Groot kans dat daarmee de inschrijvingsprijs nog hoger uitkomt en in het grijze circuit in Londen in de pre-market schijnt al op €15-16 te worden gehandeld.

Het prospectus vermeldt verder dat er een voorkeursbehandeling komt bij de toewijzing van de aandelen voor de kleine belegger. Hoewel de bulk van de aandelen zal worden geplaatst bij grote institutionele beleggers wordt 10% van de te verkopen aandelen hiervoor gereserveerd.

Kleine particuliere beleggers krijgen de eerste 500 aandelen waarop zij inschrijven voor een vaste prijs van €10. Bij meer vraag wordt de rest naar rato toegewezen en wie meer dan 1000 aandelen afneemt krijgt daarbij een seizoenkaart cadeau.

Conclusie en advies

Voor de diversificatie aan het Damrak zou het mooi zijn als Feyenoord voor een listing in Amsterdam zou kiezen. Op basis van de winstcijfers zoals Feyenoord die voorspiegelt in het prospectus (alhoewel nog niet officieel bevestigd) komen we op een k/w van 25, wat aan de hoge kant is.

Gezien echter de groeiverwachtingen en de extra inkomsten die permanente deelname aan de CL-League opleveren, is een verdubbeling van de omzet binnen 3-5 jaar geen rare aanname. Daarmee zou de winst per aandeel in kunnen stijgen van €0,40 nu naar €0,85 in 2020.

Dat moet echter allemaal nog waargemaakt worden. De concurrentie is op dit moment dusdanig dat de stap naar die extra omzet weleens langer kan duren dan vooropgesteld. Op basis daarvan is een afwachtende houding gepast.

De zogenaamde hit-and-run beleggers kunnen natuurlijk sowieso inschrijven en de stukken op de dag van opening meteen weer verkopen met een mooie winst. We hopen binnenkort meer te kunnen vertellen over de exacte voorwaarden van de beursgang.