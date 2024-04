Slotcall: even was 900 binnen handbereik, maar Wall Street verpest het feest

De AEX begon handenwrijvend aan de beursdag en maakte meteen jacht op de 900 punten. Maar aan het einde van de middag sloeg de index plotseling een andere richting in en verdampte de openingswinst volledig.

Aan het begin van de dag wist de AEX een vers record te vestigen. Op een zeker moment was de index slechts 5 punten van de 900-puntengrens verwijderd. Maar dit bleek uiteindelijk te hoog gegrepen. Op Wall Street heerste een mineurstemming door slecht ontvangen kwartaalcijfers van banken, een daling van het consumentenvertrouwen en tegenvallende importprijzen. De stemming op het Damrak sloeg abrupt om, waarna de openingswinst in luttele uren wegsmolt als sneeuw voor de zon.

Uiteindelijk sloot de index fractioneel lager. Maar de AEX weet er nog wel een weekwinst uit te persen. De AMX (-0,4%) en AScX (-0,3%) doken vandaag iets dieper in het rood en wisten ook op weekbasis het kruit niet droog te houden.

De dagwinnaar bij de hoofdfondsen is Shell (+3%) dat zelfs een all-time high bereikte. ING (-3%) sluit de rij.

Verrassende move Kendrion legt beurskoers geen windeieren

Een verrassende move van Kendrion vandaag: het bedrijf gaat 80% van de automotive-activiteiten verkopen aan het Amerikaanse Solero. Deze hebben een waarde van €65 miljoen. De desinvestering kost het concern straks jaarlijks zo'n €210 miljoen omzet en €11 miljoen nettowinst. Maar het leidt wel tot meer focus. Kendrion legt zich voortaan volledig toe op de industrietak en wil de opbrengst ook gebruiken om daarin te investeren.

Deze drastische stap werd door beleggers met gejuich ontvangen: met een koersstijging van 5,2% is Kendrion de grootste stijger van vandaag. Maar is die euforie wel terecht? Martin Crum dook in de cijfers. Zijn oordeel leest u hier.

Aftellen voor ASML

Deze week druppelden de kwartaalresultaten binnen van Nedap en Fagron, maar de officieuze aftrap van het cijferseizoen is woensdag, als ASML de boeken opent. Dat wordt ook het laatste kunstje van topman Peter Wennink, die een week later het stokje overdraagt aan de Fransman Christophe Fouquet.

Het regent de laatste tijd goed nieuws over de chipsector, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Van de 33 analisten die het aandeel volgen, geven er 9 een Strong Buy-advies, 17 een Buy-advies en 7 een Hold-advies. Het gemiddelde koersdoel bedraagt €938,47: 3,5% boven het huidige niveau.

De grote vraag woensdag is: kan ASML die verwachtingen wel waarmaken? Analist Ivo Breukink blikt vooruit en legt uit waar beleggers vooral op letten.

Wall Street stapt met verkeerde been uit bed

Wall Street heeft er geen zin in vandaag. Veel techaandelen, die gisteren nog in lift zaten, staan nu onder druk. Waarschijnlijk halen beleggers wat winst van tafel. Maar toenemend pessimisme over een eerste renteverlaging kan ook meespelen: techaandelen zijn doorgaans gevoeliger voor renteschommelingen.

Cijfers banken vinden mager onthaal

Vandaag ging het cijferseizoen in de VS van start, met de kwartaalresultaten van vier grote Amerikaanse banken en vermogensbeheerders. Hoewel de cijfers een mixed bag zijn, koerst het kwartet eensgezind lager.

Vooral aandeelhouders van JPMorgan Chase moeten wel even slikken. De koers staat na enkele uren handel 4,5% in de min, terwijl de Q1-cijfers de analistenverwachtingen overtroffen (mede dankzij de overname van First Republic, tijdens de regionale bankencrisis vorig jaar):

Wpa: $4,44 (+6%), terwijl $4.11 was verwacht

Omzet: $42,55 miljard (+8%), terwijl op $41,85 miljard was gerekend.

Topman Jamie Dimon spreekt van 'sterke' resultaten. Volgens hem staan veel macro-economische seinen op groen, maar hij waarschuwt wel voor enkele onzekere factoren, zoals geopolitieke conflicten en de aanhoudend hoge inflatie. Beleggers lijken vooral oog te hebben voor het laatste.

Citi moet 2,6% prijsgeven. Mede door toegenomen personeelskosten is de nettowinst op jaarbasis met 26% gedaald. De omzet was wel hoger dan analisten hadden voorzien. Ook Wells Fargo (-0,4%) wordt door beleggers lager gezet. De winst was op jaarbasis gedaald, maar analisten hadden erger verwacht. BlackRock (-1,4%) krijgt de handen evenmin op elkaar, terwijl het vermogen onder beheer toch met een fraaide 15% op jaarbasis was toegenomen.

Amerikaanse inflatie blijft hardnekkig hoog

De komende weken worden we weer overspoeld met kwartaalcijfers, maar afgelopen week stond het beurssentiment op Wall Street vooral in het teken van inflatie. Er kwamen drie inflatiegerelateerde cijfers, die er in meerderheid op wijzen dat de geldontwaarding nog lang niet terug in het hok is.

Het belangrijkste cijfer, waar de markten het heftigst op reageerden, waren de consumentenprijzen (CPI) van woensdag. Deze waren harder opgelopen dan verwacht: met 3,5% op jaarbasis, tegen 3,2% de maand ervoor. Economen hadden op een kleinere stijging naar 3,4% gerekend. De kerninflatie (zonder de doorgaans volatiele voedsel- en energieprijzen) maakte een pas op de plaats (3,8% YoY), terwijl economen hadden verwacht dat dit cijfer met 1 procentpunt zou dalen tot 3,7%.

Donderdag volgden de producentenprijzen (PPI). Deze koelden iets af naar +0,2% op jaarbasis, tegen +0,6% in februari. Dit was conform verwachting. Maar op jaarbasis liepen de prijzen behoorlijk op: met 2,1%, terwijl dat de maand ervoor nog 1,6% was. De prijzen exclusief handel, voeding en energie liepen op met 2,8%.

De cijferreeks werd vandaag afgemaakt met de importprijzen. Deze waren harder opgelopen dan verwacht: met 0,4% op jaarbasis, tegen 0,3% in februari. Economen hadden op een stijging van 0,3% gerekend.

Al met al zijn dit geen signalen dat de inflatie 'duurzaam' onderweg is naar de door de Fed gewenste 2%, een voorwaarde voor de Fed om aan de renteknop te draaien.

Dat zien we terug aan de renteverwachtingen. Vorige week werd vde kans dat de Federal Reserve het het federal funds rate (belangrijkste rentetarief) op 12 juni zou verlagen nog ingeprijsd op 54%, zo blijkt uit de CME Fedwatch-tool. Dat is inmiddels geslonken naar 27,3%. 31 juli dan maar? Ook dat wordt steeds minder waarschijnlijk. Vorige week werd die kans nog ingeprijsd voor 72,6%, maar dat is nu 54,3%.

Lange rentes deze week flink opgelopen

Die verwachting dat de rente langer hoog blijft dan eerder was gehoopt, heeft afgelopen week geleid tot een forse stijging van de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties. Een week geleden stond er nog 4,37% op de borden, maar inmiddels heeft de rente zich boven de 4,50% genesteld en dat niveau hebben we al bijna een halfjaar niet gezien.



In Europa is het beeld anders. Daar blijft de verwachting van een eerste renteverlaging in juni fier overeind. De inflatie in de eurozone daalt harder dan in de VS (naar 2,4%) en de economische situatie is slechter. Als gevolg daarvan maken de lange rentes in de eurozone juist een terugtrekkende beweging. Dit zijn de huidige standen:

Nederland: 2,59% (6 basispunten minder dan vorige week)

België: 2,90% (-7 basispunten)

Duitsland: 3,34 2,34% (-5 basispunten)

2,34% (-5 basispunten) Frankrijk: 2,90% (-5 basispunten)

Italië: 3,78% (-5 basispunten).

Omdat de Amerikaanse en Europese rentes in een tegengestelde richting bewegen, is de spread tussen de Amerikaanse en Duitse tienjaarsrente opgelopen tot het hoogste niveau in vijf jaar:

Dollar loopt op

De hoge rentevooruitzichten hebben de dollar een impuls gegeven. In de USD/EUR-koers is het effect van de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag duidelijk zichtbaar:

In het spiegelbeeld is de euro gedaalt naar het laagste niveau sinds november 2023:

IEX BeleggerPodcast: ASML, Fastned, grondstoffen én... we hebben een CEO

De presentatie van de IEX BeleggersPodcast van vandaag is in handen van collega Kim Bergsma. Zij ontving eerder vandaag Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, en Rob Stallinga van IEX Profs.



Uiteraard komen ASML, de ECB en de Fed ook hier voorbij. Maar ze staan ook stil bij de komst van Fastned-concurrent Electra, TSMC en de grondstoffenmarkt. Ook schoof Henk Schouten, CEO van Koninklijke Porceleyne Fles, aan. Hij mocht vanmorgen op de gong slaan omdat het bedrijf 70 jaar aan de beurs is genoteerd.

De brede markt

De AEX sloot 0,04% lager op 883,45 punten. Elders in Europa is het beeld gemengd. De CAC is met 0,3% gedaald, de DAX40 moest 0,05% prijsgeven, maar de Bel20 liep op met 0,3% en de FTSE100 mocht zelfs 0,9% bijschrijven.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), loopt behoorlijk op en noteert nu 17,51, het hoogste niveau sinds november.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -0,8%, S&P500 -0,9% en Nasdaq -1,0%. De indexen stevenen daarmee af op een weekverlies.

De euro komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 1,0840 dollar.

De goudprijs piepte even boven de $2.400 uit, maar noteert daar nu vlak onder, op $2.390,90 per troy ounce. De zilverprijs staat met $28,41 op het hoogste niveau in ruim drie jaar.

De bitcoin staat 1,2% lager op $69.344.

De olieprijzen zitten in de lift. De prijs van een vat Brent-olie is inmiddels boven de $90 uitgepiept en staat 0,8% hoger op $90,89. WTI koerst 0,2% hoger op $85,74.

Verder op het Damrak

Kendrion wordt op handen gedragen na desinvestering en Shell bereikte tussentijds een all-time high.

SBM Offshore mag voor ExxonMobil een nieuwe FPSO (drijvend productieplatform) bouwen, voor de kust van Guyana. Beleggers zetten de koers 1,4% hoger.

mag voor ExxonMobil een nieuwe FPSO (drijvend productieplatform) bouwen, voor de kust van Guyana. Beleggers zetten de koers 1,4% hoger. De koers van Galapagos eindigde 1% lager na een koersdoelverlaging door KBC.

eindigde 1% lager na een koersdoelverlaging door KBC. Goldman Sachs heeft ABN Amro en ING van de kooplijst afgehaald, maar wel de koersdoelen voor beide aandelen opgetrokken. Beide aandelen eindigden in het rood, maar de klap kwam bij ING (-3,3%) veel harder aan dan bij ABN Amro (-1,5%)

en van de kooplijst afgehaald, maar wel de koersdoelen voor beide aandelen opgetrokken. Beide aandelen eindigden in het rood, maar de klap kwam bij ING (-3,3%) veel harder aan dan bij ABN Amro (-1,5%) ASML werd getrakteerd op drie forse koersdoelverhogingen, maar moest toch 0,3% prijsgeven.

werd getrakteerd op drie forse koersdoelverhogingen, maar moest toch 0,3% prijsgeven. De Almeerse branchegenoot ASMI kreeg fanmail van Citi en eindigde 0,3% hoger.

kreeg fanmail van Citi en eindigde 0,3% hoger. PPF krijgt een steeds grotere vinger in de pap bij InPost (Poolse uitbater van postkluisjes). Het belang is inmiddels opgelopen tot 28,75%. Dat belang is door de koersdaling van vandaag wel 1,2% minder waard geworden.

(Poolse uitbater van postkluisjes). Het belang is inmiddels opgelopen tot 28,75%. Dat belang is door de koersdaling van vandaag wel 1,2% minder waard geworden. Barclays is gestart met het volgen van Randstad , maar erg blij zal de uitzender hier niet mee zijn: een verkoopadvies en koersdoel van €50 (upside van 3%). Adecco en Hays staan wel op de kooplijst. De koers van Randstad daalde met 0,7%.

, maar erg blij zal de uitzender hier niet mee zijn: een verkoopadvies en koersdoel van €50 (upside van 3%). Adecco en Hays staan wel op de kooplijst. De koers van Randstad daalde met 0,7%. Shell (+3%) profiteert van de stijging van de olieprijs en speculaties dat het bedrijf mogelijk de oversteek maakt van Groot-Brittannië naar de VS, omdat de waardering van oil majors daar hoger is.

Stijgers en dalers afgelopen week

Shell (+6,2%) is op weekbasis de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. Op gepaste afstand volgt Philips (+2,6%) dat tot opluchting van beleggers meldde dat de Amerikaanse rechter akkoord is gegaan met de deal die het concern sloot met de Amerikaanse FDA over de slaapapneu-apparaten. Besi (-5,4%) is de grootste daler.

In de AMX vallen vooral de koersstijgingen van - opnieuw - AMG (+6,3%) en InPost (+6,2%) op.

Alfen (-6,2%) bungelt eenzaam onderaan. De fabrikant van onder andere laadpalen smart grids maakte aan de vooravond van de jaarvergadering bekend dat de voorgenomen benoeming van de nieuwe CFO Boudewijn Tans niet doorgaat. Vorige week reed Alfen ook al in de bezemwagen, omdat de levering van de Pacto middenspanningsruimtes is gestaakt vanwege vochtproblemen.

De AScX wordt aangevoerd door Avantium (+14,8%), terwijl NX Filtration maar liefst 16% heeft prijsgegeven. Vorige week was de koers van NX Filtration met 12% gekelderd. De beurswaarde is sinds de jaarwisseling gehalveerd.

Adviezen

ASML komt woensdag met cijfers en vooruitlopend hierop hebben diverse analisten het aandeel nog eens afgestoft en opnieuw beoordeeld. Dat leidt tot drie forse koersdoelverhogingen. Dat de koers van de chipmachinefabrikant oploopt naar vier cijfers is volgens enkele analisten een kwestie van tijd:

ASML: naar €1.100 van €740 en kopen - ABN Amro Oddo

ASML: naar €1.050 van €880 en kopen - UBS

ASML: naar €1.250 van €900 en kopen - Citi Research

ASMI: naar €700 van €560 en kopen - Citi Research

Galapagos: naar €50 van €55, maar advies blijft Accumuleren - KBC Securities

ABN Amro: naar €18,50 van €17,00, maar koopadvies omgeruild voor een houdadvies - Goldman Sachs

ING: naar €16,10 van €14,90, maar koopadvies maakt plaats voor een houdadvies - Goldman Sachs

Agenda maandag: veel macrodata en cijfers Goldman Sachs

Meestal is de agenda op maandag vrij leeg, maar op 15 april kunnen beleggers aan de bak. Goldman Sachs komt na de middagboterham met cijfers. Ook verschijnen er allerlei macro-economische cijfers:

09:00 uur: ForFarmers €0,15 ex-dividend

09:00 uur: Nedap €3,20 ex-dividend

09:00 uur: Kendrion jaarvergadering

11:00 uur: EU, industriële productie februari

13:00 uur: Goldman Sachs Q1-cijfers

14:30 uur: VS, detailhandelsverkopen maart

14:30 uur: VS, Empire State-index april

16:00 uur: VS, vertrouwen huizenbouwers april

16:00 uur: VS, bedrijfsvoorraden februari

Highlights rest van de week

De rest van de week zal vooral in het teken staan van kwartaalcijfers. In Nederland kijken beleggers vooral uit naar de cijfers van AEX-zwaargewicht ASML op woensdag (zie hierboven). Ook Fastned, B&S (dinsdag), Just Eat Takeaway, TomTom, CM.com (woensdag), Sligro en NSI (donderdag) openen volgende week hun boeken over het afgelopen kwartaal.

IEX sprak onlangs trouwens uitgebreid met topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway. In het interview zegt hij dat de koers van het aandeel duidelijk hoger zou moeten staan dan nu. Het interview verschijnt vandaag in IEX Expert. Premium-abonnees kunnen dat ook online lezen. Abonnee worden kan hier. Heeft Jitse Groen hier een punt? De visie van IEX-analist Martin Crum leest u hier.

Over de grens zijn onder andere Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson (dinsdag), Netflix (donderdag) en American Express (vrijdag) aan de beurt.

Uiteraard verschijnen er ook diverse macro-economische cijfers, waaronder het Chinese BBP over het eerste kwartaal (er wordt door economen een groei van 5% verwacht), de Duitse ZEW-index (beiden op dinsdag) en de Europese inflatie (woensdag).

Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!