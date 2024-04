IEX BeleggersPodcast: van kopercrisis naar grondstoffenrally? Plus: Shell & ASML Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Podcast

In de IEX BeleggersPodcast van deze week bespreekt redacteur Kim Bergsma in haar vuurdoop de beursontwikkelingen van deze week. Dat doet zij samen met Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk en collega Rob Stallinga van IEX Profs. Deze aflevering heeft een ietwat royaal tintje, dankzij gast Henk Schouten, CEO van Koninklijke Porceleyne Fles. In een geanimeerd gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: De Franse Laadpalenleverancier Electra gaat de Nederlandse markt betreden. Moet Fastned vrezen?

TSMC bouwt met subsidie een enorme fabriek in Phoenix, in de VS. Wat betekent dit voor de mondiale chipindustrie?

De koers van Shell stond nimmer zo hoog als vandaag.

Tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer zet Fed on hold.

ECB wil wel in juni al gaan verlagen.

Bank of America voorziet een kopercrisis. Krijgen we een grondstoffenrally?

ASML publiceert volgende week de eerstekwartaalcijfers. Hildo Laman blikt alvast vooruit.

CEO Henk Schouten sloeg vanochtend op de gong en vertelt over de groei-ambities van Koninklijke Porceleyne Fles.

Luistervragen: ASML als dividendaandeel & een goede small cap-ETF Benieuwd naar de podcast? Klik hieronder op Play of beluister hem via Spotify! Lees hier meer over de... vooruitblik ASML

kopercrisis

Disclaimer: deze podcast mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.