Nieuwe CFO Alfen komt toch niet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alfen moet op zoek naar een nieuwe CFO. Dit maakte het bedrijf maandagavond bekend. Boudewijn Tans zou tijdens de jaarvergadering op 9 april worden voorgedragen voor benoeming als financieel directeur, maar die nominatie is maandag ingetrokken. "Gezamenlijk is besloten om de voordracht als CFO in te trekken", aldus Alfen. In aanloop naar zijn benoeming was Tans begin dit jaar begonnen met een overdrachtsperiode. "Gedurende deze periode werd het duidelijk dat de 'fit' die vooraf was verwacht, er niet was." Voorzitter Henk ten Hove sprak van een teleurstelling, maar wel de beste keuze. Bij deze lezing sloot Tans zich aan. Alfen begint direct met de zoektocht naar een nieuwe CFO. In de tussentijd zal Jeroen van Rossen, nu nog CFO, aanblijven als adviseur. Bron: ABM Financial News

