Jitse Groen: "De koers van Just Eat Takeway staat niet waar die hoort te staan"

In een exclusief interview met IEX, dat komende vrijdag verschijnt in IEX Expert, zegt de CEO van Just Eat Takeaway, Jitse Groen, dat de koers van het aandeel naar zijn mening duidelijk hoger zou moeten staan.

Gevraagd naar zijn gedachten over de koersontwikkeling van het aandeel, zegt Groen: "Just Eat Takeaway is een half miljard euro winstgevender dan een jaar geleden. Dit terwijl veel van onze concurrenten hoge schulden hebben en niet winstgevend zijn. De koers staat dus wat ons betreft niet waar die hoort te staan. Zeker als je onze koers vergelijkt met die van onze concurrenten."

Geruchten over gesprekken met zakenbanken over het van de beurs halen van het bedrijf bevestigt hij niet, maar "in een situatie waarin iedereen kan uitrekenen dat het bedrijf eigenlijk meer waard zou moeten zijn, is het niet gek dat er geïnteresseerden zijn. De vraag is wel of ons bedrijf daarmee geholpen is."

In het uitgebreide interview vertelt Groen onder andere over de ontwikkeling van startup tot wereldwijd bezorgconcern en hij deelt zijn ervaringen met het omgaan met kritiek, het belang van het loslaten van controle om internationaal succes te bereiken en het huidige ondernemingsklimaat in Nederland.

Nederlands ondernemingsklimaat is "slecht"

Over dat ondernemingsklimaat is Groen bijzonder uitgesproken. Dat is in zijn ogen ronduit slecht. "Je ziet een aantal belangrijke randvoorwaarden in rap tempo verdwijnen. Denk aan het inkrimpen van Schiphol. Als een Amerikaans bedrijf zich wil vestigen in Europa, denkt het al snel aan locaties bij luchthavens in Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam. Als Schiphol kleiner wordt, zullen minder bedrijven Amsterdam als vestigingslocatie kiezen. Dat baart ons zorgen."

Het volledige interview, waarin ook de verkoop van Grubhub, de groeivooruitzichten in de belangrijkste markten van JET, de discussie rondom de fee caps in de VS en bezorging door robots en drones aan de orde komen, verschijnt vrijdag in IEX Expert. Premium-abonnees kunnen dat ook online lezen. Abonnee worden kan hier.