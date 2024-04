Beursupdate: koersdreun Alfen en nog 2 opvallende marktbewegingen

De AEX, Midkap en AScX blijven vandaag dicht bij huis. Grote koersuitslagen blijven achterwege, behalve bij Alfen, dat een flinke dreun te verwerken krijgt. Verzekeraars liggen er wél goed bij en de olieprijzen zwabberen alle kanten op.

Er is weinig nieuws op het Damrak deze ochtend. Nedap kwam als eerste Nederlandse beursfonds met cijfers, als we de summiere kwartaalupdate van Shell niet meetellen. Het concern uit de Achterhoek zag de omzet in het eerste kwartaal met 6% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nedap verwacht in 2024 verdere groei, maar hiervoor moeten we wel geduld hebben tot de tweede jaarhelft. De cijfers krijgen een lauwe ontvangst: de koers staat aan het begin van de middag 0,6% hoger.

1. Koersdreun Alfen

Dat kunnen we niet zeggen van Alfen, dat opnieuw beleggers moest teleurstellen. Aan de vooravond van de jaarvergadering maakte de fabrikant van smart grids en laadpalen bekend af te zien van de voorgenomen benoeming van de nieuwe CFO Boudewijn Tans, die voor vandaag was geagendeerd. Hij was zich al sinds januari aan het warmlopen, maar Alfen en Tans kwamen tot de conclusie dat het geen gelukkige match was.

Alfen moet nu op zoek naar een nieuwe CFO. Tot deze is gevonden blijft de huidige CFO, Jeroen van Rossen, aan als adviseur.

Zo'n dikke streep in de agenda van de AVA valt niet goed bij beleggers, die het aandeel ruim 5,5% lager zetten.



Eerder deze maand maakte Alfen zich ook al niet geliefd met het bericht dat het de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes (bedoeld om het stroomnet te versterken) moet staken. Het concern zag zich hiertoe gedwongen nadat in enkele ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander vocht was aangetroffen.

Wat de impact gaat worden is nog niet bekend, maar het leidt ongetwijfeld tot een fikse schadepost.

2. Verzekeraars bezig met inhaalrace

De verzekeraars zijn al een tijdje bezig met een inhaalslag en staan geregeld in het rijtje stijgers. Zo ook vandaag. Aegon staat 0,4% hoger, ASR Nederland wint 0,3% en NN Group behaalt een plusje van 0,1%.

Ook onder lezers van IEX scoren ze goed. Bij de 1.329 deelnemers aan de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX staan NN, ING, ASR Nederland en Aegon bij de favorieten, naast usual suspect ASML. De beursexperts die deelnamen aan de peiling van Corné van Zeijl van Cardano waren minder enthousiast. ABN Amro bij hen is de enige financial op het boodschappenlijstje.

Aegon meldde vanochtend dat het voor nog eens €35 miljoen eigen aandelen gaat inkopen, als onderdeel van het beloningsplan voor het eigen management. Dit komt bovenop het al lopende inkoopprogramma van €1,5 miljard, waarvan vrijdag 80% was voltooid. Hoewel de extra inkoop relatief klein bier is, laat het wel zien dat er ruimte is om wat terug te doen voor de aandeelhouder.

Financials zijn sowieso interessante dividendaandelen. Het dividendrendement is voor beleggers niet te versmaden:

Aegon: 6%

ASR Nederland: 6,8%

NN Group: 7,7%

ING: 6%

ABN Amro: 7,7%

3. Onrust op de oliemarkt

De olieprijzen stonden gisteren kortstondig onder druk toen Israël met Hamas in gesprek ging over een staakt-het-vuren in Gaza. Maar de hoop op een goede afloop werd al snel weer de grond in geboord.

Er lag een voorstel, maar dat werd door Hamas afgewezen omdat het in geen enkel opzicht zou voldoen aan de wensen van Hamas. Ook kondigde de Israëlische premier Netanyahu een grondoffensief in de enclave Rafah in Gaza aan, zonder een concrete datum te noemen. Bovendien maakte het Israëlische leger bekend dat het aanvallen heeft uitgevoerd op een legerbasis van Syrië, in reactie op een raket die vanuit het zuiden van Syrië was afgevuurd op de door Israël bezette Golanhoogvlakte. Een week eerder viel Israël het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus aan.

Dit soort onrust, in combinatie met de sterke vraag naar olie en productiebeperkingen door de OPEC+-landen, heeft ertoe geleid dat de olieprijzen YTD met zo'n 16 tot 19% zijn opgelopen.



Vanochtend schoten de prijzen voor een vat WTI en Brent de lucht in, maar rond het middaguur krabbelen ze weer terug.