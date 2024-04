Minder omzet voor Nedap over eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien dalen. Dat meldde het concern uit Groenlo dinsdag voorbeurs in een kwartaalupdate. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 6 procent op jaarbasis. In de kernmarkten Healthcare en Security Management groeide de omzet in het eerste kwartaal van 2024. In Livestock Management en Retail daalde de omzet. Nedap merkte op dat in het eerste kwartaal van 2023 de omzet nog met 22 procent steeg. Bijna de helft van deze groei werd veroorzaakt door het inlopen van de leveringsachterstand, wat leidde tot meer productleveringen aan klanten. De terugkerende omzet steeg afgelopen kwartaal wel met 21 procent, gedragen door alle kernmarkten. Nedap kondigde dinsdag verder voor 7 november van dit jaar een beleggersdag aan. Dan zal een update worden gegeven van de strategie 'Step Up!'. Outlook Nedap verwacht in heel 2024 een verdere omzetgroei te realiseren. Het bedrijf verwacht dat die groei in de tweede jaarhelft wordt gerealiseerd. Bron: ABM Financial News

