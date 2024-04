Boodschappenlijstje beursexperts telt naast ASML twee verrassingen

ASML staat weer helemaal bovenaan de kooplijstjes van de beleggingsexperts die deelnamen aan de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano. Van Philips en Besi kunt u volgens de beursprofessionals beter afblijven.

Bij de voorgaande peiling sloeg de twijfel toe bij de beleggingsprofessionals. Het optimisme maakte plaats voor een neutrale houding. Die huiver bleek achteraf niet terecht, want de AEX ging flink omhoog, met maar liefst 4%. Het was daarmee de vijfde maand op rij dat de AEX bovengemiddeld hard steeg.

Experts iets somberder over april

Juist dat laatste gegeven is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de experts nu somberder zijn gestemd. De beurs kan immers niet eeuwig blijven stijgen. Over de vraag wat dan de trigger zou moeten zijn om de rally te stoppen, tasten de beleggingsprofessionals echter in het duister.

Dit zijn de verwachtingen voor april:

30,9% is optimistisch (dat was vorige maand nog 32,7%)

34,5% is neutraal (hetzelfde als vorige maand)

34,5% is pessimistisch (tegen 32,7% in maart)

Saldo: -3,6% (was 0,0%)

Daarmee tonen de experts zich aanmerkelijk somberder dan 1.661 particuliere beleggers die deelnamen aan de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Maar liefst 48,3% van hen verwacht dat de AEX-index deze maand met meer dan 2% zal stijgen. Slechts 9,7% voorziet een daling.

Beeld voor de komende 6 maanden is neutraal

Voor de komende zes maanden is het beeld iets positiever: hier houdt het aantal optimistsen en pessimisten elkaar precies in evenwicht. Dit zijn de verwachtingen voor het komende halfjaar:

29,1% is optimistisch (dat was vorige maand nog 32,7%)

41,8% is neutraal (tegen 36,4% in maart)

29,1% is pessimistisch (dat was 30,9%)

Saldo: 0,0% (was +1,8%)

Het lijkt wel stilte voor de storm. Over acht maanden zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De kans is groot dat deze een hoofdthema op de beurs gaan worden. Van Zeijl ziet nu al de VIX-index (de zogeheten paniekbarometer) voor contracten in die maanden oplopen.

Voorspellingen goudprijs lopen uiteen

De goudprijs rijgt de laatste tijd het ene record aan het andere. Sinds de jaarwisseling is de prijs met 10% opgelopen. Als we technisch analist Royce Tostrams mogen geloven zit er nog meer in het vat. Ook fundamenteel analist Martin Crum ziet voldoende factoren die een verdere stijging van de goudprijs rechtvaardigen, zo valt te lezen in deze analyse. Van Zeijl was benieuwd hoe de beleggingsprofessionals er tegenaan keken en vroeg waar de goudprijs (van momenteel $2.272) eind dit jaar naartoe zou gaan.

De meningen blijken verdeeld. De helft verwacht dat de goudprijs gaat dalen en de andere helft houdt rekening met een stijging:

onder $2000: 17%

tussen $2000 en $ 2200: 33%

tussen $2200 en $2.400: 31%

boven $2400: 19%

Aandelenkeuzes maart: scepsis over Besi bleek terecht

Een vast onderdeel van de Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed brachten de deelnemers aan de vorige peiling het er vorige maand van af?

Best aardig, zo blijkt. Topfavoriet ASR Nederland maakte een flinke koerssprong. De overige aandelen op het kooplijstje bleven wel achter bij de markt. De keuze voor Besi als grootste flopper bleek een schot in de roos: Dit aandeel maakte een duikeling van ruim 15%.

Een fictief long /short fonds zou bijna 3% hebben verdiend, zo becijfert Van Zeijl. Maar de beleggingsprofessionals moeten de lezers van deze site die deelnamen aan de meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX voor zich dulden.

Toppers maart

Rendement Floppers maart Rendement ASR Nederland +6,98% Besi -15,69% ASMI -0,61% Prosus +6,93% ASML -0,20% ArcelorMittal +5,71% Ahold Delhaize +0,87% Philips -0,93%



Keuzes voor april: ASML, Shell en ABN Amro zijn favoriet

Tot slot de keuzes voor april. Welke aandelen hebben volgens de 55 deelnemende beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

Deze maand pakt ASML zijn koppositie terug. Daarna volgen twee aandelen die we al een tijdje niet hebben gezien: Shell en ABN Amro. Over Ahold Delhaize, KPN en DSM Firmenich zijn de experts ook positief.

Van Philips daarentegen kunt u beter afblijven, zo waarschuwen de experts. Dit aandeel staat al vijf maanden in het gevreesde rechterrijtje. De koers is sinds de jaarwisseling met 10% gekelderd, maar volgens diverse marktkenners is de gifbeker nog niet leeg. De professionals vrezen ook dat Besi na de koersdaling van maart de bodem nog niet heeft bereikt. Verder zijn ze wat huiverig voor Exor, Randstad, Arcelor Mittal en Heineken.





Toppers april

Saldo* Floppers april Saldo* ASML 6 Philips -13 Shell 4 Besi -8 ABN Amro 4 Exor -6 Ahold Delhaize 2 Randstad -3 KPN 2 Arcelor Mittal -3 DSM Firmenich 2 Heineken -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

ASML ook bovenaan kooplijstje particuliere beleggers

Ook bij de lezers van IEX gooit ASML hoge ogen. Maar daarmee houdt de gelijkenis wel op. Particuliere beleggers hebben daarnaast hoge verwachtingen van de financials NN Group, ASR Nederland en ING. Bij de floppers zien we in beide lijstjes drie dezelfde namen: Philips, Randstad en Heineken. Maar over Besi zijn particuliere beleggers aanmerkelijk minder somber gestemd dan de professionals.