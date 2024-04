AEX struikelt vlak voor de finish en wat als Shell uit Europa vertrekt?

De AEX bleef een groot deel van de dag dicht bij huis, maar dook aan het einde van de middag plotseling omlaag, toen op Wall Street de koersenborden rood kleuren. Uiteindelijk moest de index een verlies van 0,4% incasseren.

De AMX leed een vergelijkbaar verlies. De AScX daalde met 0,2%. Het is stilte voor de storm. Morgen staan de Amerikaanse inflatiecijfers op het menu en die kunnen voor de nodige deining zorgen. Beleggers lijken voorzichtig, in aanloop daar naartoe.

Techfondsen hadden een off-day. Besi (-4,3%) leed een gevoelig verlies, maar ook de andere chip- en techfondsen (ASML, ASMI, Adyen en Prosus) deden noodgedwongen een stap terug. De AEX telde slechts acht stijgers, waaronder het vrij defensieve Unilever en Heineken. Ook grondstoffengerelateerde bedrijven, zoals Shell, AMG, Vopak, Aperam en ArcelorMittal deden goede zaken.

Lauwe ontvangst cijfers Nedap

Er was vandaag weinig nieuws. Nedap kwam als eerste Nederlandse beursfonds met cijfers, als we de summiere kwartaalupdate van Shell van vorige week niet meetellen. Het concern uit de Achterhoek zag de omzet in het eerste kwartaal met 6% dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nedap verwacht in 2024 verdere groei, maar hiervoor moeten we wel geduld hebben tot de tweede jaarhelft.

Beleggers werden er niet warm of koud van. De koers eindigde onveranderd.

Koersdreun Alfen

Kent u die mop van die man die CFO van Alfen zou worden? Hij werd het niet. Dat is in het kort het verhaal van Alfen vandaag. Boudewijn Tans was zich al sinds januari aan het warmlopen om Jeroen van Rossen op te volgen als hoogste financiële baas. Maar een dag voor zijn voorgenomen benoeming, maakte de fabrikant van smart grids en laadpalen bekend dat het feest niet doorgaat. Beide partijen waren tot de conclusie gekomen dat het geen gelukkige match was.

Alfen moet nu op zoek naar een nieuwe CFO. Tot deze is gevonden blijft Van Rossen aan als adviseur. Zo'n dikke streep in de agenda van de aandeelhoudersvergadering valt niet goed bij beleggers. Zij zetten het aandeel ruim 6,8% lager.



Eerder deze maand maakte Alfen zich ook al niet geliefd toen het bekendmaakte de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes (bedoeld om het stroomnet te versterken) wordt gestaakt, vanwege vochtproblemen. Wat de impact gaat worden is nog niet bekend, maar het leidt ongetwijfeld tot een fikse schadepost.

Beleggers lijken de handdoek in de ring te hebben gegooid. Sinds de jaarwisseling is de beurswaarde van Alfen met ruim 27% gekelderd en daarmee bungelt het aandeel onderin de AMX.

Overweegt Shell te verhuizen?

Dan doet Shell het een stuk beter, met een koersstijging van ruim 11% YTD, mede geholpen door de fors gestegen olieprijs. Maar zoomen we verder uit, dan valt het grote waarderingsverschil tussen Europese en Amerikaanse oil majors op. Terwijl Chevron de koers in de afgelopen vijf jaar met 34% omhoog zag spuiten en Exxon zelfs met 49,5%, moet Shell het doen met +15% en kijkt BP zelfs aan tegen een verlies van 9,5%.

Terwijl Amerikaanse olie- en gasbedrijven door beleggers op handen worden gedragen, lijkt 'fossiel' in Europa een vies woord geworden. Volgens voormalig Shell-topman Ben van Beurden is de waarderingskloof inmiddels zo'n 'groot probleem' dat bedrijven weleens zouden kunnen overwegen om hun notering naar New York te verplaatsen, zo zei hij in een interview met de Financial Times.



Zou de verhuizing van het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen een tussenstation zijn voor een vertrek uit Europa? Ja, vreest Javier Blas, grondstoffencolumnist van Bloomberg. Beleggers zijn volgens hem regelrecht vijandig tegen bedrijven die geld verdienen met fossiele brandstoffen. Daardoor voelt Shell zich op dit continent minder thuis. Ook BP (dat in de jaren negentig tijdelijk de naam veranderde in Beyond Petrol, in een poging duurzaam over te komen) zou de druk voelen om de oversteek te maken naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

[ICYMI]



COLUMN: Shell is the largest London-listed company.



What if it leaves to New York?



"I have a location that clearly seems to be undervalued," Shell CEO Sawan Wael told me. If the valuation gap doesn't close, "all options" would be on the table.https://t.co/VZ03zyL3ws — Javier Blas (@JavierBlas) April 9, 2024

Corné van Zeijl van Cardano ziet voldoende reden voor Shell om de stap te wagen. Het zou wel een grote aderlating zijn voor de FTSE100 en de AEX, waarin Shell letterlijk veel gewicht in de schaal legt.

Er is voor Shell genoeg reden om naar de US te vertrekken. verschil in waardering tussen Shell en Exxon. Sinds Shell uit de S&P 500 werd gegooid in 2002 kreeg het aandeel een flinke discount vs Exxon. https://t.co/lp3ekbKFz2 pic.twitter.com/1ujMsn9vQU — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 9, 2024

Wat niet helpt is dat Shell en andere energiebedrijven de hete adem van milieugroeperingen in de nek voelen. Onlangs ging het hoger beroep van Shell tegen de in 2021 verloren rechtszaak van Milieudefensie van start. Er staat volgens analist Martin Crum veel op het spel voor Shell, maar ook voor concurrenten. Want als het bedrijf bakzeil haalt, kan dat grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en daarmee de resultaten.

Goud stijgt maar door

Van het zwarte goud naar het edelmetaal goud: de goudprijs stijgt maar door en staat YTD al 13,8% hoger. Voor analisten van Bank of America blijft goud het favoriete metaal. Ze verwachten dat de goudprijs in Q4 kan zijn doorgestoomd naar $2.500 per troy ounce en dat in 2025 mogelijk zelfs $3.000 op de borden staat. Afgezet tegen de huidige koers van $2.345 is dat geen slecht vooruitzicht.

Over zilver (dat er dit jaar al een rit van 16,8% op heeft zitten) is de zakenbank ook positief. Alleen met platina kunt u volgens hen beter uitkijken.

Wall Street maakt draai naar beneden

Wall Street stapte met het goede been uit bed, maar besloot later weer onder de dekens te kruipen. We zien hier lichte verliezen, met nog enkele uren handel te gaan. Ook hier lijken beleggers het kruit droog te willen houden met het oog op de Amerikaanse inflatiecijfers van morgen en - wat verder weg - de publicatie van de kwartaalcijfers van Amerikaanse banken op vrijdag.

Coinbase (-5,1%) lijkt last te hebben van de daling van de bitcoinkoers.

Rentes kalmeren

De rentes op de obligatiemarkten zijn iets tot rust gekomen. Dit zijn de standen van de tienjaarsrentes:

Nederland: 2,62%

België: 2,91%

Frankrijk: 2,85%

Duitsland: 2,36%

Italië: 3,71%

Verenigd Koninkrijk: 4,06%

VS: 4,366%

De Amerikaanse rente staat nu wel een stuk hoger dan begin dit jaar: in januari noteerde de tienjaarsrente nog onder de 4%. Beleggers lijken langzaam met beide benen op de grond te komen. Een tijdje terug rekenden beleggers nog op zo'n zes tot zeven renteverlagingen door de Fed. Inmiddels lijken de drie verlagingen die de Fed vorige maand nog voor zich zag een utopie. Maximaal twee renteverlagingen, is nu de consensus. Er zijn zelfs marktkenners die denken dat het er dit jaar helemaal niet meer in zit.

Je zou zeggen dat zo'n fors opgelopen rente funest is voor de aandelenmarkt, maar dat is vooralsnog niet het geval. Martin Crum vraagt zich af: blijft dat wel zo? Zijn visie leest u hier.

De Amerikaanse tienjaarsrente nadert inmiddels alweer de 4,5% zonder dat dit de bullmarkt in de wielen rijdt. Blijft dat wel zo? https://t.co/L9FbtnzRUh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 9, 2024

De brede markt

De AEX sloot 0,4% lager en daarmee zitten we in de middenmoot. De DAX40 moest 1,2% prijsgeven en de CAC40 0,9%. Maar de Bel20 en de FTSE100 hielden het verlies beperkt tot 0,1%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt op naar 15,82, maar dat is nog geen niveau om u zorgen over te maken.

Rode koersen op Wall Street. De S&P 500 staat 0,2% lager, de Dow verliest 0,3% en de Nasdaq staat fractioneel lager.

De euro staat vrijwel onveranderd op 1,0858.

De goudprijs zet de rally in een bescheiden tempo voort en staat zo'n 0,2% hoger op $2.345 per troy ounce.

Een gevoelig verlies voor de bitcoin: 3,7% (ofwel bijna $2.700) eraf op $68.979,81. Weer onder de $70.000 dus.

De olieprijzen dalen fors. De prijs van een vat WTI staat 1,1% lager op $85,59. Brent koerst 0,8% lager op $89,704.

Verder op het Damrak

Een gevoelig koersverlies voor Alfen, NX Filtration en Besi.

De koers van Onward schoot vandaag met 20% omhoog na een koopadvies van het Amerikaanse Stifel.

schoot vandaag met 20% omhoog na een koopadvies van het Amerikaanse Stifel. Arcadis (-0,3%) mag aan de slag voor het Brits waterbedrijf South West Water, maar wordt daar niet voor beloond.

(-0,3%) mag aan de slag voor het Brits waterbedrijf South West Water, maar wordt daar niet voor beloond. Nedap eindigt vlak na cijfers.

eindigt vlak na cijfers. Het de laatste tijd nogal volatiele NX Filtration behoorde gisteren al tot de sterkste dalers en moest vandaag nog eens 6,6% prijsgeven.

Agenda: inflatie VS en Fed-notulen

Morgen gaat de aandacht vooral uit naar de Verenigde Staten, waar om 14.30 uur Nederlandse tijd de inflatie bekend wordt gemaakt. Hoewel dit niet het belangrijkste cijfer is waarop de Federal Reserve haar monetaire beleid baseert (dat is de PCE-inflatie), zullen Jerome Powell en zijn collega's er wel met belangstelling naar kijken.

De algehele verwachting is dat de inflatie in maart iets verder is afgenomen, maar nog steeds aan de hoge kant is. Dit zijn de verwachtingen:

inflatie: 3,4% op jaarbasis (tegen 3,2% in februari)

inflatie: 0,3% op maandbasis (tegen 0,4% in februari)

kerninflatie: 3,7% op jaarbasis (tegen 3,8% in februari)

kerninflatie: 0,3% op maandbasis (tegen 0,4% in februari)

's Avonds publiceert de Fed de notulen van de laatste rentevergadering, toen de Federal Reserve besloot niet aan de rente te sleutelen. Beleggers zullen op zoek gaan naar hints naar een eerste renteverlaging. Het vooruitzicht van drie renteverlagingen dit jaar lijkt steeds minder realistisch, nu de inflatie slechts tergend langzaam zuidwaarts trekt.

Verder opent Delta Airlines als een van de eerste Amerikaanse bedrijven de boeken over het eerste kwartaal.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

06:30 uur NL, industriële productie februari

09:00 uur Ahold Delhaize, jaarvergadering

09:00 uur BAM, jaarvergadering

13:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

13:00 uur Delta Air Lines, cijfers eerste kwartaal

14:30 uur VS, inflatie maart

16:00 uur VS, groothandelsvoorraden februari

16:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks

20:00 uur VS, Federal Reserve - notulen

En dan dit

Ai...

The Banks industry in the $SPX Financials sector is expected to report a year-over-year earnings decline of -18% for Q1 2024. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/9Jl7WqIsLl pic.twitter.com/YbHJcdzA1F — FactSet (@FactSet) April 8, 2024

Goedkoop kan duurkoop zijn

Ik hoor sommige beleggers wel eens enthousiast worden over Alibaba. Want het is zo goedkoop. Misschien en misschien is het ook wel een een goede koop. Maar het is ook cheap for a reason. Vergelijk de bedrijfswinst van Amazon eens met BABA. Geen groei in afgelopen 5 jaar. pic.twitter.com/PPUfeoc8ll — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 9, 2024

EV's hebben niet het momentum, zullen we maar zeggen (op Nikola na)

Almost Every EV Stock is Down After Q1 2024 ??



?? Want more content like this with daily insights from the world’s top creators? ?See it first on the @VoronoiApp.https://t.co/UqR9vZF12t pic.twitter.com/1RwEIoKOkN — Visual Capitalist (@VisualCap) April 9, 2024

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!