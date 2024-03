Sterke volumegroei voor InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in 2023 een sterker dan verwachte volumegroei gerealiseerd, terwijl de winstgevendheid aantrok. Dit meldde de Poolse aanbieder van pakketkluisjes donderdag voorbeurs.

Het aantal pakketten steeg in 2023 met 20 procent tot 892 miljoen, van 745 miljoen een jaar eerder. Dat was iets beter dan de analistenconsensus van 887 miljoen.

Behalve in Polen is InPost nu ook in het Verenigd Koninkrijk en sinds kort in Frankrijk de grootste aanbieder van pakketkluizen, zei CEO Rafal Brzoska donderdag in een toelichting.

In het vierde kwartaal was de volumegroei 21 procent tot 268 miljoen pakketten. Begin januari meldde het bedrijf al dat de volumegroei in het vierde kwartaal sterker uitviel dan in het derde, terwijl in november nog werd gerekend op een stabiel niveau.

Het aangepaste EBITDA-resultaat steeg met 39 procent, van 2,0 miljard in 2022 tot 2,73 miljard Poolse zloty. De analistenconsensus was 2,7 miljard.

De omzet steeg met 25 procent tot 8,86 miljard zloty, waar analisten op bijna 9 miljard rekenden. In het vierde kwartaal was de omzetgroei iets trager dan het jaargemiddelde met 23,7 procent. De aangepaste EBITDA steeg juist sterker, met 44,5 procent.

De EBIT steeg met 59 procent tot 1,50 miljard zloty in 2023.

De volumegroei in Polen was 17 procent in het vierde kwartaal, terwijl de markt voor e-commerce met 12 procent groeide.

Bij de Franse tak Mondial Relay was de volumegroei 9 procent in het vierde kwartaal, met sterkere groei in het segment Business-to-Customer, van 31 procent, zoals ook de strategische doelstelling is. "Mondial Relay staat aan het begin van zijn reis van schaalvergroting, de kwaliteit te verbeteren en het netwerk uit te breiden, terwijl het al een robuust en gezond bedrijf is", aldus Brzoska.

In het Verenigd Koninkrijk, waar InPost nog maar kort actief is, groeide het volume in het vierde kwartaal met 169 procent en was er een aangepast EBITDA-resultaat van 21,6 miljoen zloty.

Outlook

In 2024 verwacht InPost winstgevend te zijn in alle belangrijke markten met de aangepaste EBITDA, dankzij een snellere groei dan de markt in alle landen en een omzetgroei die sterker is dan de volumegroei.

Daarbij rekent InPost op een marktgroei met een hoog enkelcijferig percentage in Polen en een groei van e-commerce van rond 5 procent in Frankrijk en het VK.

Verder zei Inpost dat het eerste kwartaal goed is begonnen, met groeicijfers die iets hoger lagen dan in 2023.