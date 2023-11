Basic-Fit kijkt naar kansen op andere continenten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit blijft zich richten op de huidige zes landen waarin het actief is, maar wil ook kijken of het kan groeien in andere landen en continenten. Dit meldde de uitbater van fitnessclubs donderdag in aanloop naar een beleggersdag later vandaag. "Door gebruik te maken van het merk Basic-Fit, onze technologie en schaalbare modellen, kunnen we onze toekomstige groei en rendement maximaliseren", aldus het fitnessbedrijf. Basic-Fit mikt voor dit jaar onverminderd op tenminste 1 miljard euro omzet en het klantenbestand zal conform eerdere verwachtingen met 13 procent groeien tot 3,8 miljoen leden. Dit zal in 2023 leiden tot een groei van de onderliggende EBITDA op jaarbasis van 28 procent tot 260 miljoen euro. Basic-Fit verwacht het jaar de eindigen met de huidige 1.402 clubs, nadat de fitnessketen tot dusver dit jaar 202 clubs opende. Het bedrijf verwacht dat de gemiddelde omzet per lid verder zal stijgen in de komende jaren tot minstens 25,50 euro, dankzij prijsstijgingen en de overstap op premium-abonnementen. Basic-Fit stelde dat de overheadskosten onder controle zijn en zullen dalen tot 6 of 7 procent van de omzet. Dat is nu nog 8 procent van de omzet. Dit is exclusief marketingkosten, die 5,5 tot 6 procent van de omzet zullen blijven uitmaken. "Dit zal al met al leiden tot een verdere stijging van de EBITDA-marge op middellange termijn ten opzichte van de marge in 2023." Op langere termijn blijft de outlook onveranderd met een sterk groeipotentieel in de huidige markten. Basic-Fit verwacht de opening van 1.600 nieuwe clubs in de periode tot 2030 te kunnen financieren vanuit de huidige kasstroom. De schuldratio zal onder de 2,0 blijven, merkte de keten op. Bron: ABM Financial News

