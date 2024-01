Pharming verhoogt omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in het afgelopen jaar 19 procent meer omzet geboekt, volgens voorlopige resultaten. Dat maakte het Leidse biotechbedrijf maandagochtend bekend.

De voorlopige omzetstijging tot 245 miljoen dollar is te danken aan een sterker dan verwachte omzetgroei van 10 procent tot 227 miljoen dollar voor het middel Ruconest, plus circa 18 miljoen dollar uit het middel Joenja. Dit hangt samen met de inspanningen die voor en tijdens de coronacrisis werden geleverd om het Amerikaanse verkoopapparaat uit te breiden en te reorganiseren. Het aantal artsen dat Ruconest voorschreef steeg met 13 procent.

Eerder ging Pharming nog uit van een groei met een laag enkelcijferig percentage voor Ruconest. Het aantal nieuwe patiënten was in 2023 25 procent hoger dan een jaar eerder.

Joenja, de Amerikaanse merknaam voor leniosilib, een behandeling voor de aandoening APDS, is drie kwartalen op de markt, sinds het tweede kwartaal van vorig jaar, en na het derde kwartaal meldde Pharming nog een omzet van 10,3 miljoen dollar. Per eind december waren er 92 patiënten voor dit middel in de VS ingeschreven waarvan 81 een betaalde therapie volgen.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 840 patiënten met de diagnose APDS geïdentificeerd in markten waar Pharming zich op richt, waarvan meer dan 200 in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er in de VS meer dan 1.100 patiënten met een genetische variantie, waarvan een deel mogelijk als APDS moet worden beschouwd. De uitkomst van studies hiernaar wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar.

Pharming blijft in het nieuwe jaar focussen op meer goedkeuringen voor leniosoilib tegen APDS en doorontwikkeling van het middel voor andere primaire immuno-deficiënties, naast APDS. Daarvoor wil het bedrijf in het tweede kwartaal een Fase 2-klinische studie starten.

De kaspositie per eind 2023 was 215 miljoen dollar, tegen 199,2 miljoen dollar een kwartaal eerder, meldde Pharming verder.

In maart volgen de volledige en gecontroleerde resultaten over 2023.

