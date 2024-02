AEX gaat rode opening tegemoet, met positief gestemd JET en verder vliegende bitcoin

De AEX-index gaat een rode opening tegemoet, nadat ook in Azië de meeste beurzen ietsje onderuit gingen. Beleggers lijken het kruit droog te houden met het oog op het Amerikaanse inflatiecijfer van morgen, dat de markten nog weleens in beweging zou kunnen brengen.

Just Eat Takeaway heeft zojuist de definitieve cijfers gepubliceerd en nabeurs is UMG aan zet. Beleggers kunnen ook reageren op de cijfers van ASMI van gisteravond. De koers van branchegenoot en indexzwaargewicht ASML zat gisteren nog in de lift, maar stond 's avonds onder druk in de Nasdaq.

JET verwacht flinke stijging resultaat

Eerst Just Eat Takeaway, dat de definitieve cijfers over Q4 en heel 2023 heeft gepubliceerd. De maaltijdbezorger had vorige maand al voorlopige resultaten bekend gemaakt, dus de focus ligt nu vooral op de outlook.

En die oogt positief. JET verwacht voor 2024 een aangepaste Ebitda van circa €450 miljoen: dat is 36,7% meer dan in 2023. Het bedrijf behaalde een positieve vrije kasstroom en verwacht dat dit ook zo blijft de komende jaren. Verder mikt JET dit jaar op een groei van de brutotransactiewaarde van 2 tot 6%, exclusief Noord-Amerika.

Het concern leed afgelopen jaar wel een nettoverlies van €1,8 miljard. Dat kwam vooral door hoge afschrijvingen op overnames in de Verenigde Staten en Canada.

Hier de cijfers op een rij:



Klimt Kendrion weer op uit het dal?

Ook Kendrion opende de boeken. Het bedrijf heeft een lastig kwartaal achter de rug, maar de doelstellingen voor de middellange termijn blijven overeind.

De omzet daalde in Q4 met 7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat leverde onderliggend een Ebitda op van €10,3 miljoen euro: 14% minder dan een jaar eerder. Het dividend gaat iets omlaag: dit wordt €0,45 per aandeel, tegen nog €0,72 over 2022.

In een interview met ABM Financial News toont topman Joep van Beurden zich optimistischer. "Het wordt beter", zegt hij.

Groei bij Azerion

Azerion heeft in het vierde kwartaal de omzet met 15,5% zien stijgen en verwacht ook dat de groei in 2024 zal doorzetten.

Rendement bitcoin YTD: $13.000

De bitcoin is niet te stuiten. Wie op 1 januari een munt in bezit had, heeft nu een rendement van 34%. Dat komt neer op $13.000. De totale marktkapitalisatie van alle bitcoins in omloop is inmiddels boven de $1,1 biljoen uitgekomen, en dat is meer dan de helft van de marktkapitalisatie van alle crypto's tezamen.

Dit wordt onder andere toegeschreven aan de lancering van spot-ETF's in bitcoin vorige maand, en de naderende halving in april (hieronder meer).

Volgens dataprovider CryptoQuant is er via de spot-ETF's inmiddels zo'n $9,5 miljard aan nieuw geld op de bitcoin-markt terechtgekomen. In de afgelopen twee weken was ruim 71% van het nieuwe geld dat in bitcoin werd geïnvesteerd afkomstig van deze fondsen.

Fidelity (FBTC) en BlackRock (IBIT) komen vooralsnog als winnaars uit de bus.

Halving houdt in dat de beloning voor bitcoinmijners dan halveert: voor elke transactie op de blockchain ontvangen zij 50% minder bitcoins. Bij de komende halving zal de beloning dalen van 6,25 naar 3,125 bitcoins.

Wanneer de eerstvolgende halving precies plaatsvindt, is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dat rond april-mei gebeuren. In de afgelopen drie cycli steeg de bitcoinprijs zowel in het jaar voorafgaand als in het jaar na afloop van de halving, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Rond 2011 had de bitcoin nog een waarde vergelijkbaar met dat van een pizza. Na de halving steeg de koers door naar een getal met vier cijfers. Ook bij de twee cycli daarna was sprake van een spectaculaire koersstijging:

Azië kleurt overwegend rood

De beurzen in Azië zijn overwegend lager gesloten. Alleen in Zuid-Korea kleurden de koersenborden groen.

De Japanse beurs lijkt last te hebben voor de licht tegenvallende inflatie. De inflatie is weliswaar gedaald (van 2,3% naar 2%), wat ook keurig is volgens de doelstelling van de Japanse centrale bank. Maar er was een iets grotere daling (naar 1,9%) voorspeld en gevreesd wordt dat Bank of Japan ruimte ziet om in april langzaam een einde te maken aan de ultra-lage rentes.

In China blijven de problemen in de vastgoedmarkt ondertussen dooretteren. Met een van de grootste vastgoedbedrijven van het land, Country Garden, gaat het verder bergafwaarts

De beurs van Taiwan hield de deuren gesloten vanwege Peace Day.

Zie hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.30 uur:

Nikkei 225: -0,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%

Hang Seng (Hongkong): -1,1%

Kospi (Zuid-Korea): +1%

Chinese techaandelen lagen er niet goed bij en dat geldt vooral voor Prosus-deelneming Tencent:

Alibaba: -1,0%

Baidu: -0,7%.

Tencent: -2,2%

Samsung +0,5%.

Wall Street sluit verdeeld, cijfers goed ontvangen

Wall Street is verdeeld gesloten. De S&P 500 eindigde 0,2% hoger op 5.078,18 punten. Ook de Nasdaq boekte vooruitgang: 0,4% erbij tot 16.035,30 punten. Alleen de Dow Jones-index daalde met 0,25% tot 38.972,41 punten.

Het was duidelijk stilte voor de storm. Beleggers zijn vooral in afwachting van de PCE-inflatie, die morgen bekend wordt gemaakt. Dit is de belangrijkste indicator voor de Federal Reserve bij het rentebeleid, dus er hangt nogal wat van af.

De macro-economische cijfers waren teleurstellend. Het 'grote' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door Conference Board, is voor het eerst sinds november gedaald. En de orders voor duurzame goederen lieten een grotere daling zien dan verwacht.

Er kwam een klein plukje bedrijven met cijfers, die goed werden ontvangen. De kwakkelende warenhuisketen Macy's belandde het afgelopen kwartaal in de rode cijfers, maar gooit het roer om door 150 winkels te sluiten en het merk nieuw leven in te blazen. Dat konden beleggers waarderen: het zette de koers 3,4% hoger.

Ook een andere retailer, Lowe’s (+1,8%), kreeg de handen op elkaar voor de kwartaalcijfers. Dat gold nog meer voor Zoom Video Communications, dat de beurswaarde zelfs met 8% zag stijgen na cijfers. Hierbij zal een aangekondigd aandeleninkoopprogramma van $1,5 miljard ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld.

De bitcoinrally is ook goed nieuws voor cryptobrokers, zoals Coinbase dat er 2,7% bij kreeg.

Nabeurs opende online marktplaats Ebay de boeken. De koers steeg nabeurs met 3%.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een iets hogere opening.

Een gemengd beeld in Azië vannacht: verlies in China en Japan, maar winst in Zuid-Korea.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) glijdt verder omlaag naar 13,34. Voor meer alarmerende niveaus moeten we vier maanden terug.

De euro komt nauwelijks van zijn plek en noteert 1,0730 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt een pas op de plaats en noteert 2,74%. Bij de Amerikaanse gaan er twee basispunten af tot 4,29%.

De goudprijs ligt nog in bed en noteert vlak op $2.030,62 per troy ounce.

De olieprijzen dalen. Een vat WTI kost nu $78,63 en dat is 0,3% lager.

De bitcoin stijgt met nog eens 0,8% naar $57.431,01, een niveau dat we sinds november 2021 niet meer hebben gezien.

De AEX opent naar verwachting iets lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Philips krijgt een nieuwe CFO en Nederlandse producenten zijn iets minder somber.

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

De agenda: UMG, Salesforce, Snowflake en Amerikaans BBP

Er zijn al enkele bedrijven met cijfers gekomen, maar daarmee zijn we er nog niet. Na de lunch opent Baidu de boeken.

Als Euronext de deuren heeft gesloten is het de beurt aan Universal Music Group (UMG). Een meting van Visible Alpha wijst uit dat analisten rekening houden met een licht hogere omzet en een stijging van de winst. De omzet is naar verwachting opgelopen naar €10,9 miljard, tegen €10,34 miljard een jaar eerder.

Het in Amsterdam genoteerde muziekbedrijf zal volgens taxaties van analisten een aangepaste Ebitda over 2023 rapporteren van €2,37 miljard: 10,7% meer dan het jaar ervoor. De nettowinst komt waarschijnlijk boven het miljard uit: €1,14 miljard, tegen €782 miljoen in 2022.

Aan de vooravond van de cijferpresentatie kondigde UMG nog aan een meerderheidsbelang te hebben genomen in het Nigeriaanse platenlabel Mavin Global, dat vooral groot is geworden met Afrobeats-muziek.

Het aandeel UMG is geliefd bij beleggers. De koers is in de afgelopen twaalf maanden met 17% omhoog geschoten en in de afgelopen twee jaar zelfs met 38%. Kan UMG de hooggespannen verwachtingen waarmaken? De cijfers over Q3 waren volgens analist Martin Crum 'aan de lichte kant'. Of dat ook voor Q4 geldt, zullen we vanavond zien.

Na sluiting van Wall Street zijn op nog drie Amerikaanse bedrijven de schijnwerpers gericht: Salesforce, Snowflake en AMC Entertainment.

De macro-economische agenda is mager. Om half drie vanmiddag komt er een tweede raming van het Amerikaanse BBP over het vierde kwartaal. Uit de eerste raming bleek dat de economische groei iets was vertraagd naar 3,3% op jaarbasis, tegen 4,9% in het derde kwartaal. Maar het cijfer was wel een stuk beter dan voorzien, want economen rekenden op een stijging van 2%.

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Februari (eur)

13.00 Baidu - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 UMG - Cijfers vierde kwartaal

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog dit:

Wat zou u liever hebben: alle cryptomunten ter wereld of Nvidia?



Dankzij de rally van de bitcoin is de totale marktkapitalisatie van alle cryptomunten die er wereldwijd in omloop voor het eerst in twee jaar door de $2 biljoen heen geschoten. Maar om een en ander in perspectief te plaatsen: Nvidia doet in zijn eentje $1,97 biljoen.

Combined value of the cryptocurrency market has jumped to >$2tn for 1st time since Apr 2022 on the back of the ETF-fueled #Bitcoin rally. The largest digital asset Bitcoin, which data from CoinMarketCap shows accounts for ~52% of entire crypto market, rose as much as 5.1% to… pic.twitter.com/JJDDrUueu1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 27, 2024

De VS moet de meubelen redden. Nog steeds.

Fossiele energie is nog niet dood:

Veel succes en vooral plezier vandaag!