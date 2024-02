CEO Kendrion stuk optimistischer

(ABM FN-Dow Jones) CEO Joep van Beurden van Kendrion heeft in de afgelopen maanden meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dit bleek uit een gesprek met de topman met ABM Financial News naar aanleiding van de cijfers die het bedrijf voorbeurs presenteerde.

"Het wordt beter", aldus de CEO.

Kendrion mikt tussen 2019 en 2025 op onder meer een autonome groei van 5 procent en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. In 2022 was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021, waar dit afgelopen jaar 13,5 procent was.

"Die doelstellingen staan", zei Van Beurden na de cijfers over het derde kwartaal nog tegen ABM Financial News. Maar daarbij maakte de topman toen wel een voorbehoud. De economie moet dan op een gegeven moment wel weer normaliseren, en dus niet nog 1,5 jaar zo blijven als die nu is. "Dan wordt het wel heel lastig."

Woensdag was de toon een stuk optimistischer. "Als er geen externe negatieve verrassingen komen, denken we dat we onze financiële doelstellingen voor 2025 kunnen halen", zei Van Beurden.

De CEO verwacht dat de economische omstandigheden van afgelopen jaar ook in de eerste helft van 2024 aanhouden, "maar met zicht op verbetering in de tweede jaarhelft". Onduidelijk is wanneer precies, maar later in het jaar zullen de rentes omlaag gaan. "2024 ziet er gewoon goed uit voor ons, zeker als er meer externe meewind komt."

Op basis hiervan is Kendrion optimistisch over 2024. De onderneming rekent op omzetgroei in automotive, een terugkeer naar "een gezonde winstgevendheid" in IB door getroffen maatregelen en aanhoudende betrouwbare prestaties bij IAC. In gesprek met ABM Financial News onderstreepte Van Beurden 230 miljoen euro aan nieuwe orders voor Automotive E in 2023. "Dat is goed nieuws."

Daarbij is de Chinese fabriek, de grootste van Kendrion, inmiddels af en zijn de eerste 2 projecten opgestart. Dit jaar volgen er nog 4. Afgelopen jaar droeg de nieuwe fabriek al miljoenen bij, benadrukte Van Beurden. Hij verwacht dat de fabriek in 2027 vol is.