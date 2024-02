Azerion heeft omzet en winst zien stijgen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft in het vierde kwartaal de omzet zien aantrekken en verwacht ook dat de groei in 2024 zal doorzetten. Dit maakte het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 15,5 procent tot 171,8 miljoen euro, vooral aangejaagd door de resultaten uit de divisie Platform. De advertentie-inkomsten uit directe verkopen stegen flink, terwijl ook overnames bijdroegen aan het resultaat. De aangepaste EBITDA steeg met 17,2 procent tot 25,9 miljoen euro, dankzij een hogere netto-omzet en platformefficiëntie. “Ik ben trots op onze prestaties in 2023. Terwijl we door een uitdagende markt navigeerden, hebben we met succes solide prestaties geleverd en de omzet- en aangepaste EBITDA-groei creëerden meer waarde voor al onze stakeholders”, aldus CEO Umut Akpinar in een toelichting. Vooruitkijkend naar 2024 ziet de CEO het momentum in het bedrijf toenemen. De topman ziet dan ook ruimte om de groei te versnellen via het digitale advertentieplatform. Jaarcijfers Ten opzichte van 2022 is de omzet in 2023 met 13,8 procent gestegen naar 515 miljoen euro, ondanks het verlies aan inkomsten uit de afgestoten portefeuille social card games. De aangepaste EBITDA steeg gedurende 2023 met maar liefst 37 procent naar 71,4 miljoen euro. Dit weerspiegelt volgens het bedrijf de verbetering van de marges als gevolg van hogere platforminkomsten en directe verkopen, naast een optimalisatie en consolidatie van het platform. Outlook De netto-omzet voor boekjaar 2024 zal naar verwachting tussen 540 miljoen en 560 miljoen euro liggen, daarna zal de jaarlijkse groei op de middellange termijn naar verwachting ongeveer 10 procent bedragen. De aangepaste EBITDA voor boekjaar 2024 zal naar verwachting tussen 75 miljoen en 80 miljoen euro liggen, waarbij de jaarlijkse aangepaste EBITDA-marge daarna tussen de 14 en 16 procent moet uitkomen. info@abmfn.nl

