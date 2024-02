AEX draait zich nog eens om, ondanks rente-actie in China

Na het koersfeest van vorige week slaapt het Damrak nog even zijn roes uit. Gisteren sukkelde de AEX al lichtjes terug, vanochtend stevenen we ook af op een licht lagere (-0,2%) opening.

Wall Street bleef dicht gisteren en kon de rust daardoor ook niet verstoren. In China werd wel een poging gedaan om de beurzen op te jutten. De Chinese centrale bank verlaagde de rente op vijfjarige leningen - de basisrente die in de hypotheekmarkt wordt gebruikt - met 25 basispunten, wat meer is dan verwacht werd.

Het zou overdreven zijn om te stellen dat de beurzen daarvan sterk opveerden. De stemming in Azië bleef mat, hoewel zowel in Hongkong als Shanghai de borden uiteindelijk wel groen kleurden.

De Europese futures staan er licht lager (-0,1 à -0,2%) bij

In Azië staan vooral minnetjes op het bord, behalve in Hongkong en Shanghai (+0,4%)

Er zit weinig beweging in de obligatierentes

EUR/USD noteert een fractie lager, op $1,0772

De olieprijs ligt stabiel iets boven de $78 (WTI)

Goud nestelt zich weer midden in de $2.000-$2.050-range, bitcoin neemt even pauze vlak onder $52.000

Eén Amsterdams bedrijf meldt zich deze ochtend met cijfers: het door hoge cacaoprijzen geplaagde Acomo meldt minder omzet en winst en benoemt interim-CEO Allard Goldschmeding definitief tot hoogste baas. Voor de CFO-positie die daardoor vacant komt wordt een vervanger gezocht.

De domper van de dag komt - zoals wel vaker de laatste tijd - uit Duitsland, waar Bayer laat weten stevig te gaan hakken in het dividend, dat wordt teruggebracht naar het 'wettelijke minimum' van €0,11.

De actie is nodig om de schuldpositie terug te brengen en gaat vandaag ongetwijfeld voor wat koersgeweld zorgen. Wat Holger zegt: ouch.

OUCH! #Bayer is planning to slash its dividend by 95% from €2.4 to legal minimum of €0.11/share over the coming 3yrs to pay down debt as the German comp looks to recover from multiple crises including a wave of litigation over Roundup herbicide. This dividend cut will reduce… pic.twitter.com/cEEOuJgMmB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 19, 2024

Verder bespeuren we vandaag nog een kredietnieuwtje van B&S Group en wachten we nog op de cijfers van Carrefour, dat half negen kennelijk ook wel een mooie tijd vindt om met Q4-cijfers te komen.

