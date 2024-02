B&S verlengt kredietfaciliteiten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft zijn kredietfaciliteiten verlengd. Dit maakte het handelsbedrijf dinsdagochtend bekend. Het gaat om een ongedekte termijnlening van 175 miljoen euro en een doorlopende faciliteit van 170 miljoen euro. Beide werden verlengd tot december 2026. Zonder deze verlenging zou de eerste lening in december 2024 aflopen en de tweede in december 2025. Overigens is de doorlopende faciliteit met 25 miljoen euro verhoogd, waarvan 20 miljoen nog in december 2024 vervalt. Ook is er een optie overeengekomen zodat B&S de leningen met nog eens 75 miljoen euro kan verhogen gedurende de looptijd. Om de bewegingen in het werkkapitaal op te kunnen vangen, is er ook nog een rekening courant van 190 miljoen euro. B&S maakte afspraken met 5 Europese banken. Die werden dinsdag niet bij naam genoemd. Ook de hoogte van de rentevergoedingen werden niet genoemd. Bron: ABM Financial News

